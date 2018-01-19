Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avusturya sınıra asker yığmaya başladı

İçişleri Bakanı Kickl, ihtiyaç halinde kısa süre içerisinde sınırlarda denetim yapabilecek ve sınırları kapatabilecek ayrı bir "sınır koruma birliği" kurulması talimatı verdiğini açıkladı.

19 Ocak 2018 Cuma 18:29
Avusturya sınıra asker yığmaya başladı

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, sığınmacı krizi nedeniyle 2015'te ülkesinin sınırlarında yaşananların bir daha tekrarlanmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Bu nedenle sınır koruma birliği kurulması için talimat verdim. Hedef, en kısa sürede sınır denetimini kontrol atına almak." dedi.

Tiroler Tageszeitung gazetesine konuşan Kickl, iltica başvurularında bulunan sığınmacıların işlemlerinin hızlandırılması ve başvuruları olumsuz sonuçlanan kişilerin sınır dışı edilmeleri için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Herbert Kickl, halihazırda ülke genelinde işlevsel bir güvenlik sisteminin olduğunu ancak 2015 yılında sığınmacı krizi nedeniyle sınırlarda yaşananların tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini yineleyerek, "Bu nedenle sınır koruma birliği kurulması için talimat verdim. Hedef, en kısa sürede sınır denetimini kontrol atına almak." diye konuştu

Birliğin, polisin çevik kuvvet biriminden oluşturulacağını aktaran İçişleri Bakanı Kickl, "Gerekli durumlarda sınır geçiş noktaları kontrol altına alınacak ve kimlik sorgulaması yapılacak." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 18:29
  1. Avusturya
  2. Herbert Kickl
  3. Tiroler Tageszeitung
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti İsrail'den 6 Türk'e gözaltı!
    1. Terör devleti İsrail'den 6 Türk'e..
    2. Ergenlik kaç yaşına kadar devam eder?
    3. TSK paylaştı! Teröristler çocukları..
    4. Muhaysini: Zengin Müslümanlara..
    5. ABD’den Afrin ile ilgili skandal bir..
    6. ABD: Deso Dogg'u öldürdük
    7. Bölge PYD için cehenneme döndü! TSK..
    8. Muhalifler son hazırlıklarını tamamladı
    9. Ermenistan: Başa o gelecek...
    10. Amerika'da siyasi kriz kapıda
    11. Afrin'e 40 top atışı yapıldı
    12. Terör örgütü PYD/PKK çocukları zorla..
    13. Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor
    14. Fatih'te hasta sokak köpeğine esnaf..
    15. 2017'de en sıcak dönemini yaşadı
    16. Siyonistler terör estiriyor… Hedefte..
    17. Konyaspor'dan "seribaşı uygulamasını"..
    18. Avusturya sınıra asker yığmaya başladı
    19. Borsa haftayı düşüşle kapattı
    20. Dün 280 tüp ele geçirilmişti… Piyasa..
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu