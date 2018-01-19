Avusturya sınıra asker yığmaya başladı

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, sığınmacı krizi nedeniyle 2015'te ülkesinin sınırlarında yaşananların bir daha tekrarlanmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Bu nedenle sınır koruma birliği kurulması için talimat verdim. Hedef, en kısa sürede sınır denetimini kontrol atına almak." dedi.

Tiroler Tageszeitung gazetesine konuşan Kickl, iltica başvurularında bulunan sığınmacıların işlemlerinin hızlandırılması ve başvuruları olumsuz sonuçlanan kişilerin sınır dışı edilmeleri için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Herbert Kickl, halihazırda ülke genelinde işlevsel bir güvenlik sisteminin olduğunu ancak 2015 yılında sığınmacı krizi nedeniyle sınırlarda yaşananların tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini yineleyerek, "Bu nedenle sınır koruma birliği kurulması için talimat verdim. Hedef, en kısa sürede sınır denetimini kontrol atına almak." diye konuştu

Birliğin, polisin çevik kuvvet biriminden oluşturulacağını aktaran İçişleri Bakanı Kickl, "Gerekli durumlarda sınır geçiş noktaları kontrol altına alınacak ve kimlik sorgulaması yapılacak." ifadesini kullandı.