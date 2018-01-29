Avusturya medyasının PKK aşkı!

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için yalan ve farklı fotoğraflarla propaganda yürütüyor.

Avrupa basını ise terör örgütü PKK’nın yalanlarına çanak tutarak kamuoyunu yanıltmaya başladı.

AÇIKÇA YALAN ATTILAR

Avusturya’nın en çok okunan gazetelerinden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın ‘’siviller hedef alınmıyor’’ açıklamasını çarpıtan Kronen Zeitung gazetesi köşe yazarı Kurt Seıntz ‘’Afrin merkeze hava operasyonu yapıldığını ve çok sayıda çocuğun katledildiği’’ yalanına başvurarak açıkça terör örgütü PKK propagandası yaptı.

FOTOĞRAF MUSUL’A AİT

Seıntz köşesinde Zeytin Dalı operasyonu sırasında çekildiği iddia edilen bir fotoğraf kullandı. Fakat kısa zaman sonra fotoğrafın ABD’nin DEAŞ bahanesi ile Irak’ın Musul ilinde yaptığı katliama ait olduğu ortaya çıktı.

Teröristlere açık destek veren Kronen Zeitung gazetesine karşı Avrupa’da yaşayan Türkler büyük tepki gösterdi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr