Avusturya Dışişleri Bakanı yine Erdoğan'ın arkasından konuştu

Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da yaklaşan seçimler için Türk gurbetçileri uyarmış ve 3 partiye oy vermemelerini istemişti.

30 yaşındaki Avusturya Dışişleri BakanıSebastian Kurz, Erdoğan'la ilgili olarak "Erdoğan'ın başka ülkelerin içişlerine sürekli karışması sadece Almanya'da olmuyor. Ben buna kesinlikle karşıyım" ifadelerini kullandı.

"KABUL ETMEYİZ"

DW Türkçe'nin haberine göre Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Kurz, Erdoğan veya bakanlarının Avusturya'da ekim ayında yapılacak Ulusal Konsey seçimleri öncesinde benzeri planları varsa, şimdiden böyle bir 'karışmayı kesinlikle kabul etmeyeceklerini' dile getirdi.