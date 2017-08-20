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Avusturya Dışişleri Bakanı yine Erdoğan'ın arkasından konuştu

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya hakkındaki açıklamalarından rahatsız oldu: Ben buna karşıyım.

20 Ağustos 2017 Pazar 19:32
Avusturya Dışişleri Bakanı yine Erdoğan'ın arkasından konuştu

Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da yaklaşan seçimler için Türk gurbetçileri uyarmış ve 3 partiye oy vermemelerini istemişti.

30 yaşındaki Avusturya Dışişleri BakanıSebastian Kurz, Erdoğan'la ilgili olarak "Erdoğan'ın başka ülkelerin içişlerine sürekli karışması sadece Almanya'da olmuyor. Ben buna kesinlikle karşıyım" ifadelerini kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan korkusu

"KABUL ETMEYİZ"

DW Türkçe'nin haberine göre Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Kurz, Erdoğan veya bakanlarının Avusturya'da ekim ayında yapılacak Ulusal Konsey seçimleri öncesinde benzeri planları varsa, şimdiden böyle bir 'karışmayı kesinlikle kabul etmeyeceklerini' dile getirdi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 19:32
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  • Turan Turan 1 sa önce
    Ulan hitlerin torunu sayin Erdoğanın karşınında el pençe divan duran adam Merkel bacısı gibi arkadan konuşuyorbir sen eksiksin çaylak
Bugünkü Akit

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