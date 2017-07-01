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Avustralyalı yaşlı adam evinde ölü bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan Avustralyalı yaşlı adam evinde ölü bulundu.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:59
Avustralyalı yaşlı adam evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, oturma izni aldıktan sonra Marmaris Tepe Mahallesi 34. Sokaktaki evinde yalnız yaşamaya başlayan Avustralya vatandaşı Hıllıer Ronald George’nin (81) komşuları, daireden kötü kokular geldiğin fark edip polise haber verdi. Eve gelen polis kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde yaşlı adamın salonda cansız bedeni bulundu. Sağlık ekipleriadamın hayatını kaybettiğin belirledi.

Yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Polis, Avustralyalı Ronald George’nin yaşlılığa bağlı rahatsızlıktan ölmüş olabileceği üzerinde duruyor. George’nin cansız bedeni polis ve savcı işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:59
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Muğla
  3. Marmaris
  4. Avustralya
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