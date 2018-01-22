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Avustralya’da tren kazası: 16 yaralı

Avustralya’nın Sydney kentinde yolcu treninin istasyonunda duramayarak bariyerlere çarpması sonucu 16 yolcu yaralandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:04
Avustralya’da tren kazası: 16 yaralı

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, Sydney’in kuzeybatısındaki Richmond istasyonunda yaklaşan yolcu treninin istasyonda duramayarak hızla bariyerlere çarptığı belirtildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan 16 yolcunun hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Sydney Tren Üst Yöneticisi Howard Collins, makinistin istasyonda durmak için yavaşlamadığı iddialarına ilişkin, trenin bariyere çarptığı anda ne kadar hızlı gittiğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Collins, makinistin durumunun iyi olduğunu ancak kaza nedeniyle sarsıldığını ifade etti.

İstasyonda treni beklerken kazaya tanık olan Brett Saunders, ‘‘Trenin durmasını bekliyordum ama tam hızla bariyere çarptı. İçindeki yolcular uçtu. Çılgıncaydı." dedi.

NSW Ulaştırma Bakanı Andrew Constance, kazayla ilgili bağımsız ajanslar tarafından detaylı araştırma yapılacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:04
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