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Avustralya'da terör saldırısına karşı sıra dışı önlem! Her yere beton blok

Avustralya'nın Melbourne kentinde araçlı terör saldırıları olabileceği gerekçesiyle cadde ve meydanlara beton bloklar yerleştirildi. Dubalar rengarenk boyandı.

04 Temmuz 2017 Salı 14:32
Avustralya'da terör saldırısına karşı sıra dışı önlem! Her yere beton blok

Avustralya'nın Melbourne kentinde araçlı terör  saldırıları olabileceği gerekçesiyle cadde ve meydanlara yerleştirilen beton  bloklar ve dubalar boyanıyor. 

BBC'nin haberine göre, beton blokların çirkin bir görüntü yarattığını  düşünen Melbournlüler, blokları boyayarak ve kumaşlarla kaplayarak renklendirmeye  başladı.

Sosyal medyada "duba-sanatı" olarak adlandırılan çabalar, yetkililer  tarafından da hoş karşılandı.

Melbourne'de geçen ay araçlı terör saldırılarına sahne olabileceği  gerekçesiyle gri beton bloklarla çevrilen cadde ve meydanlara yenileri  eklenmişti.

Avustralya'da Dimitrious Gargasoulas adlı saldırgan, ocak ayında  Melbourne'de otomobilini yayaların üzerine sürerek altı kişinin ölümüne, 26  kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Saldırıdan sonra yetkililer, kent merkezinde benzer saldırıların  düzenlenmesini önlemek amacıyla cadde ve meydanlara beton bloklar yerleştirmeye  başlamıştı.
 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:32
  1. Melbourne
  2. duba
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