Avustralya'da terör saldırısına karşı sıra dışı önlem! Her yere beton blok

Avustralya'nın Melbourne kentinde araçlı terör saldırıları olabileceği gerekçesiyle cadde ve meydanlara yerleştirilen beton bloklar ve dubalar boyanıyor.

BBC'nin haberine göre, beton blokların çirkin bir görüntü yarattığını düşünen Melbournlüler, blokları boyayarak ve kumaşlarla kaplayarak renklendirmeye başladı.

Sosyal medyada "duba-sanatı" olarak adlandırılan çabalar, yetkililer tarafından da hoş karşılandı.

Melbourne'de geçen ay araçlı terör saldırılarına sahne olabileceği gerekçesiyle gri beton bloklarla çevrilen cadde ve meydanlara yenileri eklenmişti.

Avustralya'da Dimitrious Gargasoulas adlı saldırgan, ocak ayında Melbourne'de otomobilini yayaların üzerine sürerek altı kişinin ölümüne, 26 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Saldırıdan sonra yetkililer, kent merkezinde benzer saldırıların düzenlenmesini önlemek amacıyla cadde ve meydanlara beton bloklar yerleştirmeye başlamıştı.

