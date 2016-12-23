Avustralya'da terör operasyonu

Avustralya'nın Melbourne kentinde, Noel günü terör saldırısında bulunmaya hazırlandıkları ve DAEŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla biri Yasemin Kadın Sitesi 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Victoria Polisi, Avustralya Federal Polisi ve Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü (ASIO), Melbourne'da dün gece terörle mücadele kapsamında ortak operasyon düzenledi.
Victoria eyaletindeki operasyonda, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı oldukları öne sürülen, 20-26 yaşlarında, biri kadın 7 kişi gözaltına aldı. Yetkililer, şüphelilerin kimlikleri konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.
İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Şüphelilerden biri kadın olmak üzere ikisi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Terör eylemi planlamakla suçlanan diğer 5 zanlının işlemleri sürüyor.
Victoria Emniyet Müdürü Grahan Ashton, operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve silah ele geçirdiklerini duyurdu.
Ashton, zanlıların Noel günü Melbourne'da önemli mekanlara saldırı düzenleme hazırlığında olduklarının değerlendirildiği bilgisini verdi.