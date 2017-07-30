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Avustralya'da İsrail protestosu

Avustralya'nın Melbourne kentinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenlendi.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:55
Avustralya'da İsrail protestosu

Avustralya'nın Melbourne kentinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenlendi.

İsrail'in Mescid-i Aksa konusunda getirdiği kısıtlamalar ile ihlallerine karşı çıkan Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Aborijinler ile insan hakları savunucularından oluşan Avustralyalılar, Melbourne kent merkezinde bir araya geldi.

Eyalet Kütüphanesi önünde Filistin bayraklarıyla toplanan göstericiler, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından bir an önce çekilmesini ve Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına son vermesini istedi.

İsrail aleyhine sloganlar atan ve Avustralya hükümetinin İsrail yanlısı tutumunu eleştiren göstericiler, Başbakan Malcolm Turnbull'u kınayan konuşmalar da yaptı.

"İsrail'in Mescid-i Aksa'da yapmış olduğu işgali, zulmü kınamaya geldik"

Daha sonra kent merkezindeki ana caddelerde, "Özgür Filistin, özgür Gazze", "İsrail Gazze'den çık, Filistin'den çekil" sloganları eşliğinde yürüyen göstericiler, "İşgale son", "Mescid-i Aksa'dan elini çek" yazılı pankartlar taşıdı.

Avustralya'daki Türklerin Türk bayraklarıyla destek verdiği gösteriye katılan Hasan Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'da yapmış olduğu işgali, zulmü kınamaya geldik. Oradaki Müslüman Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak için, bütün dünyadaki Müslümanların sesini duyurmak için Avustralya'nın Melbourne şehrinde İsrail'i protesto ediyoruz." dedi.

Gösteriye destek veren Hasan Akça da bu son olayda Müslümanların yine sınavdan geçtiğini ve birlik olunması gerektiğini belirterek, "Biz de burada dimdik şekilde Ümmet-i Muhammed'in selameti için ayakta durmak zorundayız ve kardeşlerimizi her türlü desteklemeye mecburuz." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:55
  1. Avustralya
  2. İsrail
  3. Ab
  4. Akça
  5. Filistin
  6. Gazze
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