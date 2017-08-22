Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avustralya'da beyaz koala heyecanı!

Avustralya Hayvanat Bahçesi nadir görülen beyaz koala yavrusu için bir isim arıyor.

22 Ağustos 2017 Salı 17:23
Avustralya'da beyaz koala heyecanı!

Avustralya'nın Queensland eyaletinin Sunshine Coast bölgesindeki Avustralya Hayvanat Bahçesi'nde geçen ocakta doğan 12 koaladan biri olan ancak nadir rastlanan beyaz rengiyle dikkat çeken koala yavrusunun fotoğraf ve görüntüleri paylaşıldı.

Hayvanat bahçesiyle Turizm Avustralya tarafından paylaşılan görüntülerde annesi Tia’nın sırtında görülen koala yavrusu, beyaz tüyleriyle ilgi odağı haline geldi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımları binlerce beğeni alan beyaz koalaya en uygun ismi bulmak için kullanıcılardan yardım istedi.

Talebe cevap veren takipçiler dişi yavru için, kar tanesi, inci, Sheila, Sandy, Blanche, Binji gibi çok sayıda isim önerisinde bulundu.

Koalaya, öneriler arasında en uygun ismin yakın zamanda verileceği belirtildi.

Yetkililer, koaladaki beyaz rengin, daha önce de beyaz tüylü yavru dünyaya getiren annesi Tia’dan geçen çekinik genlerden kaynaklandığını açıkladı.

Beyaz renkli koala görmenin "sıra dışı" bir durum olduğunu dile getiren Avustralya Hayvanat Bahçesi Hastanesi Yöneticisi Dr. Rosie Booth, "Veterinerlik biliminde, hayvanların beyaz veya soluk tüyle doğması 'gümüşleştirme geni' olarak bilinir, tıpkı süt dişleri gibi. Neticede bebek tüylerini döktükleri zaman normal yetişkin renkleri ortaya çıkar." dedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:23
  1. Avustralya Hayvanat Bahçesi
  2. beyaz koala
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri Başlıyor
    1. Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri..
    2. Trabzonspor'a Burak müjdesi!
    3. Arabasının camını kapatmak isterken..
    4. Adana'da dolmuş ile motosiklet..
    5. Avustralya'da beyaz koala heyecanı!
    6. Aydın’da imam kaza yaptı cenaze ortada..
    7. Kazada ölen genç futbolcu 2 ay önce..
    8. Zonguldak'taki darbe girişimi davası..
    9. AK Partili vekilden 'Ahmet Şan' tepkisi!
    10. Tokat'ta 6 gündür haber yok! Telefonda..
    11. Tokat'ta halk midibüsü sulama kanalına..
    12. Kastamonu için kuvvetli yağmur uyarısı
    13. Hac'da yeni uygulamalar hayata geçirildi
    14. Altının kilogramı 145 bin 900 liraya..
    15. İstanbul Eminönü'nden 5'e alıp..
    16. Fransız Bakan Collomb: Türkiye ile çok..
    17. Rusya'dan S-400 açıklaması! Anlaşma..
    18. İşte tarım havzalarında desteklenecek..
    19. Fenerbahçeli yöneticiler Milan kulüp..
    20. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr...
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    ABD vurmaya başladı!
    ABD vurmaya başladı!
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...