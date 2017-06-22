Avustralya, Suriye'de hava harekatlarına devam edecek
Avustralya Savunma Bakanlığı, Suriye'de bir süredir askıya aldıkları hava operasyonlarına devam edeceklerini açıkladı22 Haziran 2017 Perşembe 15:47
Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın "Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet bölgesinde uçan tüm cisimleri hedef olarak kabul edeceği uyarısı" üzerine DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamındaki uçuşları durdurduğunu açıklayan Avustralya, hava harekatlarına devam etme kararı aldı.
Avustralya Savunma Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, operasyonların tedbir amacıyla geçici olarak durdurulan operasyonların tekrar başlayacağını belirtti.