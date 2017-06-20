Avustralya Suriye operasyonlarını durdurdu
Rusya'nın Suriye hava sahasında koalisyon güçleri ile işbirliğini askıya alması üzerine Avustralya Hava Kuvvetleri bölgedeki operasyonlarını durdurdu.20 Haziran 2017 Salı 11:52
Avustralya, ABD ve Rusya arasında, Suriye uçağının düşürülmesiyle başlayan gerginliğin ardından Suriye üzerindeki hava operasyonlarını askıya aldı.
Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki hava operasyonlarının tedbir amaçlı geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.
Askıya alınan hava operasyonlarının sadece Suriye için geçerli olduğu, Irak’taki operasyonları kapsamadığını bildirildi.
Suriye hava sahasındaki durumun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, hava operasyonlarının "zamanı geldiğinde" yeniden başlayacağı kaydedildi.
Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine Suriye ve Irak’taki terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadelede hava harekatlarıyla destek veriyor.