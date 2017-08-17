Avustralya Parlamentosu'nda İslamofbik tepki

Dünya üzerinde ırkçılık ve İslam karşıtı eylemler her geçen gün artıyor, her geçen gün yeni bir eylem ortaya çıkıyor. Bu sefer de İslam düşmanlığının adresi Avustralyaparlamentosu oldu. Avustralyalı "Tek Ulus Partisi" üyesi Pauline Hanson mecliste burka protestosu gerçekleştirdi.

BURKA'LI EYLEM

Tek Ulus'lu Pauline Hanson, parlamentoya yanında getirdiği burka'yı mecliste giyerek parlamento salonuna girmek istedi. Önce görevliler girişine izin vermedi, daha sonra senato başkanı Parry'nin onayı ile oturum salonuna alındı.

IRKÇI SÖYLEM: KUMAŞ PARÇASI

Salonda Hanson'n bu şekilde girmesi üzerine bunun ne kadar güvenli olduğu konusu tartışıldı. Bunun üzerine senato Başkanı, "Dışarıda bayan Hanson'un kimlik kontrolü yapıldı onun olduğundan eminiz, bu konu bir güvenlik problemi teşkil etmiyor. Ayrıca meclisimizdeki temsilcilerimiz için kıyafet zorunluluğu da getirmeyeceğim" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Hanson burkasını çıkartarak "Bu kumaş parçasını üzerimden atmaktan oldukça memnunum. Burası için uygun bir kıyafet olmadığı gibi zaten burka bu meclise ait değildir."

BURKAYI YASAKLA ÇAĞRISI

Hanson burkasını çıkartmasının hemen ardından ırkçı tavırlarını devam ettirdi. Burkanın ve İslam'ın ne kadar zararlı olduğuna değinen Tek Partili, senato başkanına da "Bu ülkenin değerlerini savunabilmek ve koruyabilmek adına, bu ülke toprakları üzerinde burkanın yasaklanması için çalışmaya söz veriyor musun?" sorusunu sordu. Bunun üzerine Senato Başkanı Perry, "hayır" cevabını vererek ırkçı eyleme destek olmadı.

BİR IRKÇI AVUSTRALYA'LI: PAULINE HANSON

Irkçı ve İslam karşıtı eyleminin mimarı Pauline Hanson bu girişimleri onun ilk vukuatı değil. Daha önce de sokaklarda "İslamı yasaklayın, İslam'ın bu topraklarda yeri yok" eylemleri gerçekleştiren Hanson, seçimlere "daha fazla yok" sloganı ile Tek Ulus partisinden girmiş, İslam'ın, camilerin, helal gıdanın ve Müslüman mültecilerin ülkelerinde daha fazla yer edinemeyeceği bir manifesto yayınlamıştı.