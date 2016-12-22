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Avustralya Hristiyan Lobisi binasına saldırı

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Avustralya Hristiyan Lobisi binasını hedef alan gaz şişeleriyle dolu minibüs, çarpışmadan sonra alev aldı. Binadaki camları patlatan saldırıyı yapan minibüsün şoförü yaralı. Avustralya Adli İşler Bakanı Keenan ise olayı bir terör saldırısı olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Avustralya Hristiyan Lobisi binasına saldırı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:45
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Avustralya'nın başkenti Canberra'da, Avustralya Hristiyan Lobisi (AHL) merkez binasına içi gaz şişeleriyle dolu bir minibüs ile saldırıda bulunuldu.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'de yer alan habere göre, AHL merkez binasına gece kimsenin bulunmadığı sırada içi gaz şişeleriyle dolu olduğu açıklanan bir minibüsle saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası alev alan minibüs tamamen yandı ve binanın giriş katındaki camlar patladı. Kimliği açıklanmayan minibüs sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AHL Genel Müdürü Lyle Shelton, yaptığı açıklamada, ülkede eşcinsel evliliklerin tartışılmaya başlanmasıyla yıl içinde birkaç kez ölüm ve saldırı tehditleri aldıklarını bildirdi.

Bu saldırının, ülkede özgürce konuşmaya yönelik olduğunu belirten Shelton, "Şok oldum ve böyle bir şeyi hayatımda hiçbir zaman göreceğimi düşünmüyordum." dedi.

Shelton, savundukları fikirler yüzünden aşırı solcu grupların saldırıyla bağlantısı olabileceğini ima etti.

"Terör saldırısı değil"

Avustralya Adli İşler Bakanı Michael Keenan ise olayı bir terör saldırısı olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Keenan, "Polis, araştırma tekniklerini kullanarak bu saldırının ardındaki sebepleri bulmaya çalışıyor. Şu anda polis, olayı terör saldırısı olarak değerlendirmiyor." diye konuştu.

 
EtiketlerAvustralya
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