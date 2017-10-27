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Avustralya Başbakan Yardımcısının vekilliği düştü

Avustralya'da 5 milletvekilinin vekilliğini çifte vatandaş oldukları için düşürüldü.

27 Ekim 2017 Cuma 19:08
Avustralya Başbakan Yardımcısının vekilliği düştü

Avustralya Yüksek Mahkemesi, çifte vatandaş oldukları gerekçesiyle, aralarında Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un da olduğu 5 siyasetçinin göreve uygun olmadıklarına hükmetti. Barnaby Joyce'un Senato üyeliği de düşürüldü.

Böylece hükümet Senato'daki çoğunluğu kaybetti. Avustralya Anayasası, çifte vatandaş olanların seçilmesini yasaklıyor.

Başbakan Malcolm Turnbull, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Mahkemenin bugünkü kararı açıkça umduğumuz gibi bir sonuç doğurmadı, ancak görev her zamanki gibi devam ediyor" dedi.

Yeni Zelanda vatandaşlığını bıraktı, aday olabilecek. 50 yaşındaki Ulusal Parti lideri Barnaby Joyce, Avustralya doğumlu. Joyce, Ağustos ayında babasından ötürü otomatik olarak Yeni Zelanda vatandaşı olduğunu öğrendi. Yeni Zelanda vatandaşlığını bıraktığını açıklayan Joyce, böylece ara seçimlerde aday olabilecek.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 19:08
  1. Yeni Zelanda
  2. Avustralya
  3. Avustralya Yüksek Mahkemesi
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