Avukatlık asgari ücretleri belirlendi

Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni tarifeye göre, büroda sözlü danışmanın ilk saati için 275 lira, devam eden her bir saat için de 160 lira ücret ödenecek. Yazılı danışmanın ücreti 550 lira olarak belirlenirken her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlemesi 400 lira olarak sabitlendi.

Avukatlar sözleşme ve benzeri belgelerin hazırlanmasında da; kira sözleşmelerinde 530 lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi belgelerinde bin 590 lira, şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi konularında da 800 lira ücret alacaklar.