Avukatlar da şova başladı!

Darbe girişiminin sevk ve idare edildiği Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin baş terörist Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 486 kişinin yargılandığı davanın beşinci celsesi Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda yapıldı. Dava, Yurtta Sulh Konseyi'nin bir numaralı üyesi eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün çapraz sorgusuyla devam etti. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Öztürk'e darbenin yönetim merkezi 143. Filo'daki görüntülerini izlettirdi. Öztürk, sivil imamlar Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç'un aksine görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Bu görüntülerin birisinde eski Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile olduğu görülen Öztürk, darbecileri ikna etmek için gidip geldiğini ileri sürdü. "Darbe" kelimesini ilk Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ağzından duyduğunu iddia eden Öztürk, Akar'ın boynundaki izi gösterdiğini kaydetti.

TARLACI YİNE SAVUNMA YAPMAKTAN KAÇTI

Giray, sivil imam Harun Biniş'in savunma yapacağını bildirdi. 143. Filo'da görüntüleri çıkmasına rağmen Kemal Batmaz ile Akıncı'ya tarla bakmaya gittikleri yalanına sığınan Biniş, geçtiğimiz hafta mazeret bildirerek savunma yapmamıştı. Bunun üzerine Öztürk'ün savunmasına geçilmişti. Biniş'in avukatı Ayten İzmirli, süre taleplerini yineleyerek "Biz hazırız değiliz" dedi. Giray'ın "Biz de süre talebine ilişkin olumlu cevap vermedik" demesi üzerine ise avukatın, "Başkanım zorla mı savunma alacaksınız? Ben ne zaman hazır olacaksam size bildireceğim sayın başkan" sözlerine salondaki şehit yakınları ve gaziler tepkisi gösterdi. Mahkeme Başkanı ise "Zorla alma gibi bir durum olur mu avukat hanım. Savunma yapıyorsa yapıyordur, yapmıyorsa susma hakkını kullanmış sayılır" karşılığını verdi.

AVUKAT MAHKEMEYİ SUÇLADI

Mahkeme başkanı, Biniş'e savunma yapıp yapmayacağını sordu. Biniş, "Başkanım susma hakkımı kullanmayacağım. Yalnız klasörler geldikten ve hazırlık yaptıktan sonra savunma yapacağım" diyerek yine savunma yapmak istemediğini belirtti. Duruşma savcısı ise iddianamenin usulüne uygun biçimde sanığa tebliğ edildiği ve hazırlık yapması için gerekli sürenin verildiğinin anlaşıldığını belirterek süre talebinin reddine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi. Biniş'in avukatı "Mütalaaya katılmamız mümkün değil" diyerek hazır olduklarında savunma yapacaklarını söyledi. Şehit yakınlarının tepki göstermesi üzerine sanık avukatı İzmirli, "Başkanım isterseniz müşteki yerinde oturanlar sizin yerinize geçsinler, onlar daha güzel karar vereceklermiş gibi görünüyor. Yani bu mahkemeyi yönetemeyecekseniz artık bilemiyorum gerisini" cümleleri ile hem müşteki sıralarında oturanları hedef aldı hem de mahkeme heyetini duruşmayı yönetememekle suçladı. Şehit yakınları ve gaziler, "terbiyesiz" diyerek avukata tepki gösterdi.

ŞEHİT YAKINLARINI HEDEF ALDI

Mahkeme Başkanı, oy birliğiyle talebin reddine karar verildiğini bildirdi. Avukat İzmirli'nin "Savunma yapamazsınız, böyle bir usul yok" diye bağırması üzerine de Mahkeme Başkanı "Böyle bir usul var mı avukat hanım. 'Benim canım ne zaman isterse savunma yaparım' diye bir savunma hakkı var mı? Duruşmanın konseptini daha önce anlattık. Sivil yönetici sanıklarla devam edeceğimizi bildirdik. Makul bir neden göstermiyorsunuz, makul bir süre belirtmiyorsunuz" diye çıkıştı. Biniş'in de raporları talep ettiğini, raporlar eline ulaşmadan savunma yapamayacağı bahanesini yinelemesi üzerine "Bundan sonra savunmasını biz ne zaman istersek o zaman alacağız" ifadelerini kullandı. Giray'ın sanık ve avukatının talebinin reddedildiğini bildirmesi üzerine şehit yakınları ve gaziler alkış tuttu. Bir başka sanık avukatı şehit yakınlarının salondan çıkarılmasını istedi. Mahkeme Başkanı ise "Belli bir çizgiyi geçenleri duruşma salonunda çıkarıyoruz. O taktir mahkeme başkanına ait" karşılığını verdi.