Avukat oldu, lise yıllarında kendisini taciz eden adamı tutuklattı

Biri kimyager diğeri avukat... İki kız kardeşin 15 yıl süren taciz kabusu geçtiğimiz aylarda nihayete erdi. Avukat S.D. (32) ve kimyager kardeşi E.D. (29), yıllar süren tacizden kurtulmak ve tacizcilerini cezalandırmak için 15 Şubat günü savcılığa başvurdu. İki kız kardeş, Trabzon Akçaabat'tan başlayarak İstanbul'a kadar devam eden cinsel tacizi anlatıp yardım istedi.

Kimyager E.D.'nin ifadesi kan dondurdu. Sabah'ın haberine göre tacizin 2002 yılı Temmuz ayında başladığını belirten genç kadın, o dönem Bodrum'a tatile gittiklerini belirterek yaşananları anlattı.

HAVUZDA TACİZ, SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ!

E.D., o dönem Trabzon'da alt liglerdeki bir takımda futbol oynadığını belirttiği Metin T.'nin aile dostları olduğunu söyledi, şöyle devam etti:

Birlikte tatile gider, eğlenirdik. Ailem bana veya ablama yapılan tacizi anlamıyordu ya da fark etmiyordu. Bana davrandığı gibi ablama da sarkıntılık boyutunu geçen hareketleri vardı. Denizde ve havuzda istismarda bulunuyordu. Trabzon'da yaşadığımız sıralarda beni çeşitli bahanelerle eve çağırıp, istismar ediyordu. Korktuğumdan dolayı aileme söyleyemiyordum. Ben ailemden gizledikçe tacizin ve istismarın boyutu arttı. 2004'te tacizlerinden bunaldığımı söyledim. Eve geldi, elinde silah vardı. Silah zoruyla ırzıma geçti. Bundan sonra istismar tecavüze dönüştü. İş bulma bahanesiyle İstanbul'a kaçtım. Trabzon'da uğradığım cinsel saldırıları videoya çekmiş. Beni tehdit etmeye başladı. Telefonlarına çıkmayınca mektup yollamaya başladı. Ailemi öldüreceğini söyleyerek, istismara devam etti. Bütün hayatımı mahvetti. Başarılı bir öğrenci olmama rağmen istediğim bölümü kazanamadım. Eylemleri 2016'da bitti"

TEHDİT MEKTUPLARI DOSYAYA EKLENDİ

Avukat abla S. D. kendisinin de istismara maruz kaldığını ancak kız kardeşi kadar mağdur olmadığını belirtti. 53 yaşındaki Metin T.'nin tehdit mektupları da dava dosyasına eklendi.

EVDEN BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akçaabat Sulh Ceza Hakimliği'ne talimat yazılarak, Metin T.'nin evinde arama yaptırıldı. Evde iki kardeşin bikinili fotoğrafları çıktı. Akçaabat'taki PTT'nin güvenlik kamerası kayıtlarında Metin T.'nin mektup gönderdiği tarihler de tespit edildi. İfadesine başvurulan Metin T., "İftira atıyorlar. Kızlar bana karşı düşman olmuş. Ben onları hep abi gibi sevdim. Kendi kendilerine hayal kuruyorlar" dedi. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Metin T., tutuklandı.