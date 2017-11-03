Avukat Kudbettin Kaya'nın vurulma anı ortaya çıktı

Uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin 2014'te İstanbul Büyükçekmece'de öldürülmesinin talimatını verdiği gerekçesiyle tutuklu Orhan Ünğan'ın 3 avukatından biri olan Kudbettin Kaya, geçtiğimiz 31 Ekim'de Bakırköy'deki bir balık restoranında öldürüldü. Son duruşmalarda Zindaşti ve arkasındaki güçleri işaret ederek, "Bu benim son duruşmam olabilir. Öldürülebilirim ya da nefsi müdafaadan birilerini vurmak zorunda kalabilirim" açıklamasında bulunan Kudbettin Kaya'nın müvekkili Orhan Ünğan, mahkemeye FETÖ-Zindaşti-ABD işbirliğini gösteren bazı belgeler ve dilekçe sunmuştu.

Ünğan, "Ergenekon ve Balyoz'da 'Terazi' kod adıyla Zekeriya Öz'e gizlik tanıklık yapan Zindaşti, soruşturmaların seyrini değiştirmek için ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (DEA) ajanlarıyla da gizlice görüştü. DEA ajanlarıyla bağlantıyı da, Metin Topuz sağladı. Organizasyonu ise savcılar Zekeriya Öz ile Cihan Kansız yaptı. DEA mensuplarının Türkiye'de FETÖ'nün uyuşturucu ayağını ve yargı mensupları üzerinden bağlantılarını düne kadar Zindaşti sürdürmekteydi. Deşifre olacağını ve FETÖ'den gözaltına alınacağını bildiğinden Avrupa'ya kaçtı" dedi. Kudbettin Kaya ile Orhan Ünğan'ın açıklamalarının ardından yaşanan suikast, olayda NarkoFETÖ işbirliği olduğunu gösterdi.

Ünğan'ın diğer avukatı Çağdaş Çelik, cinayetin ardından "Orhan Ünğan çok üzgün. 'Failler bulunsun' diyor. Kudbettin onun hem avukatı, hem de arkadaşıydı. Resmen katledildi. Biz duruşmada doğruları söyledikçe belgeler sunuldukça bu bize gözdağı vermeye çalışıyorlar. Her geçen gün, FETÖ ve ABD bağlantılı yeni şeyler deşifre oluyor. Hepimize gözdağı vermeye çalışıyor. Ünğan'ın Bolu'daki dosyasına konulan rapor DEA'dan geldi. Bunu dosyaya koydurtan da Metin Topuz'dur" diye konuştu.

Kudbettin Kaya Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



"ÖZGÜVENİ YÜKSEK BİR KATİL'

Öte yandan Kudbettin Kaya dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenaze törenine, Kaya'nın eşi Hülya, oğlu Nevdar, kızı ve yakınları katıldı. Cenazede ailenin ve yakınlarının gözyaşları sel oldu. Kaya'nın öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası helallik alınarak dua edildi. Kudbettin Kaya ile liseden bu yana tanıştıklarını belirten CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Özgüveni olan bir katil tarafından İstanbul'un orta yerinde onlarca insanın arasında elini ve kolunu sallayarak vuruldu" dedi. Kaya, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

GÜLEREK YAKLAŞTI TETİĞE BASTI

Kudbettin Kaya'nın öldürüldüğü silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsünde restorana giren siyah giysili, bereli ve atkılı saldırganın gülerek Kaya'nın masasına yaklaştığı görülüyor. Kaya, başına isabet eden kurşunlarla sandalyesinde hayatını kaybederken, diğer müşteriler panikle sağa sola kaçışıyor.