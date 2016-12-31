Avucunuzun merkezine bir dakika bastırırsanız...

Günlük yaşamınızda enerjik olmak için herhangi bir elinizi seçip o elle diğer elinizdeki parmakları kavrayın. Tüm parmakları sırasıyla 1-2 dakika tuttuktan sonra damarınızın attığını hissediyorsanız işe yarıyor demektir.
Zihninizin sakin ve rahat olmasını istiyorsanız avucunuzun merkezine baş parmağınızla en az 1 dakika hafifçe bastırın.
Peki hangi parmaklarla hangi duygular baş edilir?
Baş parmak: Endişenizi ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.
İşaret parmağı: Korkularınızla baş etmenizi sağlar.
Orta parmak: Kızgınlık ve kırgınlık kontrolünü sağlar.
Yüzük parmağı: Depresyon ve üzüntüyle savaşmaya yardımcı olur, kararlılık sağlar.
Serçe parmak: Kaygınızı azaltarak özgüveninizi arttırır.
Kaynak: Bright Side