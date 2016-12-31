Avucunuzun merkezine bir dakika bastırırsanız...

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Metroya yetişmek için bebeğini öldürecekti!

Çin'de bir adam kapanan metro kapısını tutabilmek için hızlı bir hamleyle içinde bebeğinin de olduğu bebek arabasını kapının arasına sıkıştırıyor. Adamın metroya binebilmek için bebeğini tehlikeye attığı görüntüler ise metronun güvenlik kamerasına böyle yansıdı.