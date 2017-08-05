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Avrupa'ya sıcak hava alarmı

Avrupa’nın güneyi 'Lucifer' (Şeytan) adı verilen sıcak hava dalgası nedeniyle kavruluyor. Birçok güney Avrupa ülkesinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üstüne çıktı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:26
Avrupa'ya sıcak hava alarmı

Halka öğle saatlerinde sokağa çıkmamaları ve sıvı alımını ihmal etmemeleri çağrısı yapılıyor. Afrika’dan esen sıcak rüzgâr ve yüksek nem oranıyla birlikte bazı yerlerde hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı belirtiliyor. Bu sıcaklık dalgasının Türkiye’yi de etkisi altına alması bekleniyor.

REKOR KIRILIYOR

Hava durumu sitesi MeteoAlarm, dün itibarıyla İtalya, İspanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya ve Karadağ’ın da bulunduğu 11 ülke için kırmızı alarm verdi. İtalya’da termometre 40 dereceyi gösterirken hastanelerin acil servislerine başvurunun yüzde 15 oranında arttığı bildirildi. İspanya’nın Seville, İtalya’nın Sardunya adası ve Hırvatistan’ın Novska kentinde de sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Hırvatistan’ın Split havalimanında hava sıcaklığı haftabaşında 42.3 derece olarak kaydedildi.

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Hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangınlarında da artış gözlendi. İtalya’nın orta bölgesindeki Abruzzo’da orman yangınında 79 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. İtalya’da ilkbaharda yaşanan kırağı, yaz kuraklığı ve dolu yağmurundan tarımın da olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Buna göre zeytin rekoltesinde yüzde 50’lik bir düşüş beklenirken koyunların süt üretiminin de yüzde 30 oranında azaldığı, bunun da yerel peynirlerin üretimini azaltacağı yorumları yapılıyor. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:26
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