Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR yoğunluğu
Avrupa ülkelerine çıkış yapmak için bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 6 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.04 Şubat 2018 Pazar 14:22
İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.
Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 6 kilometreye ulaştı.
Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 450, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 240 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
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