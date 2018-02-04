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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR yoğunluğu

Avrupa ülkelerine çıkış yapmak için bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 6 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

04 Şubat 2018 Pazar 14:22
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR yoğunluğu

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu. 

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 6 kilometreye ulaştı.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 450, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 240 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 14:22
  1. Hamzabeyli
  2. Kapıkule
  3. TIR
  4. tır kuyruğu

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