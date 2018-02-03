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Avrupa’nın önde gelen haber ajansından skandal paylaşım

Avrupa'nın önde gelen haber ajanslarından AFP büyük bir skandala imza attı. YPG/PKK’lı teröristlere destek verircesine örgütün söylemlerini haberleştiren ajans, Türkiye’yi DEAŞ ile bir tutarak büyük bir algı operasyonunun parçası oldu.

03 Şubat 2018 Cumartesi 21:12
Avrupa’nın önde gelen haber ajansından skandal paylaşım

Fransa'da bir haber ajansı, terör örgütü YPG/PKK'li teröristlerin söylediklerini doğru diye gösterdi. Fransa ve dünyada geniş kitlelere ulaşan haber ajansı 'Agence France-Presse'(AFP), Afrin'deki teröristlere ve yandaşlarına mikrofon uzattı.

PYD paçavralarıyla ekrana gelen kadın terörist, Türk güçlerinin insanlık dışı davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Türkiye'nin yaptıklarının DEAŞ'ın yaptıklarıyla aynı olduğunu söyleyerek algı operasyonu yapmaya soyundu.

Mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen terör örgütü YPG yandaşları, 'onurlarını' kurtarmak için Türk güçlerine sonuna kadar direneceklerini dile getirdi.

İşte o paylaşım:

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 21:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • PÖHPÖH1 sa önce
    Sonunu geldi ZAFER ISLAMIN OLACAK
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