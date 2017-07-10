Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avrupa'nın nüfusu açıklandı...

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2016 başında 510 milyon 278 bin 700 olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 511 milyon 805 bin 100’e ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1 milyon 526 bin 400 kişi arttı

10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:47
Avrupa'nın nüfusu açıklandı...

AVRUPA BİRLİĞİ

2016 Nüfus (Bin) 510.278,7

2017 Nüfus (Bin) 511.805,1

Artış (Bin) 1.526,4

ALMANYA

2016 Nüfus (Bin) 82.175,7

2017 Nüfus (Bin) 82.800

Artış (Bin) 1.526,4

TÜRKİYE

2016 Nüfus (Bin) 78.741,1

2017 Nüfus (Bin) 79.814,9 

Artış (Bin) 1.073,8 

FRANSA

2016 Nüfus (Bin) 66.750

2017 Nüfus (Bin) 67.024,5

Artış (Bin) 274,5

İNGİLTERE

2016 Nüfus (Bin) 65.382,6

2017 Nüfus (Bin) 65.808,6

Artış (Bin) 426

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:47
  1. AVRUPA NÜFUS
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin batısından binlerce kişi tahliye ediliyor...
    1. ABD'nin batısından binlerce kişi..
    2. 'Ben Cumhurbaşkanı koruması Şehit..
    3. Nato'dan o bölgeye müdahale sinyali
    4. Cezaevi ziyaretinde yakalandı
    5. Katar öyle bir hamle yaptı ki... Suudi..
    6. Adana'da pes dedirten kaçak elektrik..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BP CEO'sunu..
    8. Rusya Enerji Bakanı Novak: Herhangi..
    9. İsrail'in Gazzeli hastalara yurt dışı..
    10. Trump'tan Comey'e 'gizli belge' tepkisi
    11. Katar: 1 milyon dolar dağıttık
    12. Avrupa'nın nüfusu açıklandı...
    13. Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
    14. Müslüman aileye 'sınıf fotoğrafı'..
    15. Türk hackerlar bakanlara izin vermeyen..
    16. Asıl rakam açıklandı.... İngiltere..
    17. Çavuşoğlu: Dünyada birinci sıraya..
    18. Orta Asya'dan Rusya’ya göçmen akını..
    19. Yahudiler Mugayyir bölgesini istiyor
    20. Katar'dan Körfez ülkelerine taviz yok:..
    Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
    Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
    Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
    Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    CHP'den E-5'e isim önerisi! İyice saçmaladılar...
    CHP'den E-5'e isim önerisi! İyice saçmaladılar...