Avrupa'nın nüfusu açıklandı...
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2016 başında 510 milyon 278 bin 700 olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 511 milyon 805 bin 100’e ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1 milyon 526 bin 400 kişi arttı10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:47
AVRUPA BİRLİĞİ
2016 Nüfus (Bin) 510.278,7
2017 Nüfus (Bin) 511.805,1
Artış (Bin) 1.526,4
ALMANYA
2016 Nüfus (Bin) 82.175,7
2017 Nüfus (Bin) 82.800
Artış (Bin) 1.526,4
TÜRKİYE
2016 Nüfus (Bin) 78.741,1
2017 Nüfus (Bin) 79.814,9
Artış (Bin) 1.073,8
FRANSA
2016 Nüfus (Bin) 66.750
2017 Nüfus (Bin) 67.024,5
Artış (Bin) 274,5
İNGİLTERE
2016 Nüfus (Bin) 65.382,6
2017 Nüfus (Bin) 65.808,6
Artış (Bin) 426