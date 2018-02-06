Avrupa'nın göbeğinde 'terör' çadırı! Afrin'e gömülen teröristleri...

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Birleşmiş Millet Ofisi'nin önünde PKK'lı teröristler elini kolunu sallayarak çadır kurdu. İsviçre polisinin göz yumduğu olay hakkında, hükümet yetkililerinin de bir açıklama yapmaması, teröre göz yummak olarak yorumlandı.

AFRİN TEMİZLİĞİNİ SİNDİREMEDİLER

Söz konusu çadırda teröristbaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK bayrakları dalgalandırılıyor. Türk ordusunun Afrin'deki terör yuvalarına karşı yürüttüğü operasyonu bir türlü sindiremeyen terör destekçileri, Avrupa'nın çeşitli noktalarında cami ve derneklere çok sayıda silahlı saldırı düzenlemişti.

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