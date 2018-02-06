Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avrupa'nın göbeğinde 'terör' çadırı! Afrin'e gömülen teröristleri...

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin önünde terör örgütü PKK/PYD militanlarının çadır kurmasına İsviçre polisi tarafından göz yumuldu.

06 Şubat 2018 Salı 14:38
Avrupa'nın göbeğinde 'terör' çadırı! Afrin'e gömülen teröristleri...

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Birleşmiş Millet Ofisi'nin önünde PKK'lı teröristler elini kolunu sallayarak çadır kurdu. İsviçre polisinin göz yumduğu olay hakkında, hükümet yetkililerinin de bir açıklama yapmaması, teröre göz yummak olarak yorumlandı.

AFRİN TEMİZLİĞİNİ SİNDİREMEDİLER

Söz konusu çadırda teröristbaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK bayrakları dalgalandırılıyor. Türk ordusunun Afrin'deki terör yuvalarına karşı yürüttüğü operasyonu bir türlü sindiremeyen terör destekçileri, Avrupa'nın çeşitli noktalarında cami ve derneklere çok sayıda silahlı saldırı düzenlemişti.

YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:38
  1. afrin
  2. birleşmiş milletler cenevre ofisi
  3. İran Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Ne Yaparlarsa Yapsınlar, Boşuna Geberip Yok Olacaklar. Hiç Şüphesiz.
  • ahmet ceylanahmet ceylan1 sa önce
    YAHU NE BEKLİYORUZ BU MEDENİYETSİZ AVRUPADAN BUNLARIN GEÇMİŞ TARİHİNE BAKILIRSA HEP SÖMÜRÜ KAN İRİN VE GÖZ YAŞI SENDE ZANNEDERSİNKİ AVRUPADA DEMOKRASİ VAR NAH VAR
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Müslüman ülkede dev skandal! Ülkedeki camilerin yarısı kapatıldı
  1. Müslüman ülkede dev skandal! Ülkedeki..
  2. "Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey"..
  3. Bir yıllık masraflarını karşılayacak
  4. HDP'li vekil saçmaladı: Afrin..
  5. PYD/PKK'dan Avrupa'da 20 saldırı!
  6. Rusya resmen açıkladı: Türkiye devreye..
  7. Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize..
  8. ABD'li askeri uzman açıkladı! Kaybeden..
  9. Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: O para..
  10. 60 yaş üstüne yüzde yüz burs
  11. Ahlaksız Papa! Her şeyi biliyormuş
  12. Sigara her 6 saniyede bir kişinin..
  13. Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü..
  14. Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile..
  15. Afrin'e gidecek Mehmetçiklere moral maçı
  16. Taşların, kayaların hükümranlığında..
  17. AB Komisyonu Başkanı, müzakereciye..
  18. Binlerce Siirtli bugün havaalanına..
  19. Türkiye'deki Yahudiler İsrail'e gidiyor
  20. Rusya ters köşe yaptı! ABD'yi tedirgin..
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Afrin planı deşifre oldu!
Afrin planı deşifre oldu!
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!