Alp Dağı'nda PKK kampı!

Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL'ün 2016 yılını mercek altına aldığı 2017 Terör Raporu yayınlandı. Raporda 28 Avrupa Birliği üyesi ülkenin maruz kaldığı terör saldırılarını ele alınıyor.

AB dışı ülkeler kısmında Türkiye’yi mercek altına alan EUROPOL'ün raporunu star gazetesi yazarı Saadet Oruç bugünkü köşesine taşıdı.

ALP DAĞI ETEKLERİNE PKK KAMPI

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye'deki terör olaylarının incelendiği raporun PKK kısmında ise, AB ülkelerindeki PKK saldırılarına yer veriliyor. Raporda en dikkat çekici nokta ise “Ek olarak, İsviçre, PKK’nın 2016 yılının ikinci yarısında Alp Dağı eteklerinde gençlere yönelik ideolojik eğitim kampı kurmuş olabileceğini bildirdi.” ifadesi.

Oruç, PKK ile ilgili kısmı köşesine şu sözlerle taşıdı:

PKK kısmında da, AB ülkelerindeki PKK saldırılarına yer veriliyor. Haraç toplama faaliyetleri de yine bu belgede altı çizilen, hatta para miktarı verilen bir başlık. Buna göre, Fransa’da toplanan haraç miktarı 5.3 milyon Euro.

Ancak raporun en ilginç kısmı, PKK bölümünün en sonunda yer alan bir cümle.

"Ek olarak, İsviçre, PKK’nın 2016 yılının ikinci yarısında Alp Dağı eteklerinde gençlere yönelik ideolojik eğitim kampı kurmuş olabileceğini bildirdi."

İsviçre. Hani 16 Nisan referandumu öncesinde, bir PKK gösterisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltilmiş bir silahın yer aldığı afişe izin veren İsviçre. PKK, Alp eteklerine Kandil’i taşımış neredeyse. Rapora bu bilgi resmen İsviçre tarafından eklenmiş. Tıpkı, Almanya, Fransa ve Belçika’nın kendi topraklarındaki PKK saldırılarını rapora aktardıkları gibi. Elbette öyle olacak çünkü PKK, AB’nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Şimdi soru şu: Ankara, İsviçre’den Alp eteklerindeki bu kamp ile ilgili adım atmasını isterse? Ya da Almanya? Ankara’nın teröre karşı işbirliği talebine nasıl karşılık verecek?