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Avrupalılara yalakalık yapmak isterken İslam’a hakaret etti… Skandal sözler!

Hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Türkiye'den kaçarak Avrupa'ya sığınan Can Dündar, hakaretlerini bir seviye daha yukarı çıkardı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 08:19
Avrupalılara yalakalık yapmak isterken İslam’a hakaret etti… Skandal sözler!

Terör örgütü DEAŞ'ın Barselona'da düzenlediği kanlı saldırıdan sonra Avrupa'da Müslümanlara olan nefret söylemleri arttı.

DEAŞ'ın İslam'la alakası olmamasına rağmen, söylemlerini Müslümanlara nefret üzerinde oluşturan Avrupalılara, Türkiye'den kaçan Can Dündar da katıldı.

"İSLAM'DA SORUN OLDUĞU BARİZ"

İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera'ya konuşan Dündar, Avrupa'da hareket eden Müslümanların çoğunun terörist olduğunu söyledi.

Terörizmin sorunlarının derin olduğunu ifade eden firari Can Dündar, "İslam'da bir sorun olduğu bariz!" diyerek sözlerine devam etti.

Açık konuşmanın doğru olduğunu belirten Dündar, gerçeklerin söylenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 08:19
  1. Can Dündar
  2. GÜNCEL Haberleri
  • KocasolakKocasolak21 dk önce
    ABnin tek derdi İslam dır. Bu hainlerden düzinelerce var avrupada, ağzına iki ot verip eskiden ayı oynatan ZALİMLER,burnuna bir halka takar o zavallı hayvan o işkence karşısında her isteneni yaparmış. Tabi ki ayı buna gönüllü razı olmamıştır elbet, ancak bşzim CANCIK iyi beslenme karşılığında şehir, şekir köy, köy dolaştırılıp üstelikçalgısız AYI gibi oynatılıyor. İslamı, cıhadı kitabından öğrenmeyi yasak eden, 100 yıldırislam dünyasının içine sokulan truva atı SEKÜLER düzen ( chp- baas )her iş için kullanışlı sözde cihad eden insanlar üretti. Kuran okumayı yasaklayıp okutulan okul ve medreseleri kapattılar, merdiven altı eğitimler az da olsa bu tür KULLANIŞLI insan üretti. Bu durumu BATI bizim içimize soktuğu TRUVA ATI chp ile yaptı. Hemen kızmayın biraz okuyun,kim nasıl kahraman olmuş araştırın.
  • MertMert26 dk önce
    Vay senin ........
  • Mehmet BALABANMehmet BALABAN31 dk önce
    Bu vatan haini, onun bunun çocuğu. Alçak şerefsiz, namussuz, casus gavat, alman iti. haçlı tasmalı vatansız.azılı terörist. Ulan asıl terörist sensin alçak . Hemde en hain en azılı teröristsin. Şarlatan salyalı.
  • lülelüle39 dk önce
    Adam hakli ISID kim destek veriyor? Can Dündarmi? yoksa 
  • Bekir karabulutBekir karabulut46 dk önce
    İSLAMDA SORUN YOK .SORUN İSLAMI YAŞAMADAN KONUŞANLARDA.
  • AviniAvini49 dk önce
    Sorun geninde var ezik şey
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