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Avrupalılar misvakı yeni keşfetti

Avrupalılar misvakın faydalarını yenifarketti. Yoni adlı bir Çek şirketi, ‘Raw Diş Fırçası’ adlı ürünüyle misvakı Avrupalılarla buluşturdu.

Avrupalılar misvakı yeni keşfetti
Eklenme: 18 Nisan 2017, 19:22

Müslümanların yıllardır kullandığı misvakın faydalarını Avrupa da farketti. Salvadora Percia olarak adlandırılan ufak ağaçlardan elde edilen misvak, Müslüman ülkelerde Müslümanların yoğunlukla kullandığı bir ağaç türüdür. Diş fırçalamak amaçlı kullanılan misvak çok eski zamanlardan beri ağız temizliği ve diş sağlığını korumak amaçla kullanılmaktadır. 

Avrupa yeni yeni kullanılmaya başlayan misvak, Yoni adlı bir Çek şirketi ‘Raw Diş Fırçası’ adlı mineral ve vitaminlerle dolu ürün olarak tanıttığı misvak hakkında bir video da yayınladı. 

Sürekli yanınızda taşıyabileceğiniz bir tüp içinde satılan misvak, Avrupa’da büyük ilgi gördü.  

Misvakın Faydaları: 

1.       Doğal bir şekilde dişleri temizler.

2.       Misvakta bulunan doğal antibiyotikler ağızda üreyen bakterilerin çoğalmasını önler.

3.       İçerdiği enzim ve florür ile dişlerin beyazlamasını sağlar. 

4.       Diş etlerini güçlendirir.

5.       Diş aralarına girerek diş ipi görevi görür. Üstelik diş eti kanamasına neden olmaz.

6.       Fırçalarken ağza karışan vitamin, mineral ve diğer maddeler tamamen doğal olduğu için yutulmasında sakınca yoktur. Ayrıca bu maddeler mide rahatsızlıklarına iyi gelir. 

7.       Ağız kokusunu önler ve ağzın güzel kokmasını sağlar.

 
EtiketlerAvrupalılar misvakımisvakın faydalarımisvak
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 19:22
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