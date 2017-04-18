Avrupalılar misvakı yeni keşfetti

Avrupalılar misvakın faydalarını yenifarketti. Yoni adlı bir Çek şirketi, ‘Raw Diş Fırçası’ adlı ürünüyle misvakı Avrupalılarla buluşturdu.
Eklenme: 18 Nisan 2017, 19:22
Müslümanların yıllardır kullandığı misvakın faydalarını Avrupa da farketti. Salvadora Percia olarak adlandırılan ufak ağaçlardan elde edilen misvak, Müslüman ülkelerde Müslümanların yoğunlukla kullandığı bir ağaç türüdür. Diş fırçalamak amaçlı kullanılan misvak çok eski zamanlardan beri ağız temizliği ve diş sağlığını korumak amaçla kullanılmaktadır.
Avrupa yeni yeni kullanılmaya başlayan misvak, Yoni adlı bir Çek şirketi ‘Raw Diş Fırçası’ adlı mineral ve vitaminlerle dolu ürün olarak tanıttığı misvak hakkında bir video da yayınladı.
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