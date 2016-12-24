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Avrupalılar Erdoğan'a bizzat söylemiş: Siz Müslümansınız, sizi almayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik tablosunu açıklarken, Avrupa Birliği konusuna da değindi. Erdoğan, Türkiye’nin birliğe alınmama sebebinin ekonomik olmadığını ve Müslüman olduğumuzdan dolayı almadıklarını belirtti

Avrupalılar Erdoğan'a bizzat söylemiş: Siz Müslümansınız, sizi almayız
Eklenme: 24 Aralık 2016, 17:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yeni hesap sistemine geçtikten sonraki tablosunu anlattı. Erdoğan, AB’yi ifade ederek ‘Bu rakamlarla mı alınmıyoruz?’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik tablosunu açıklarken, Avrupa Birliği konusuna da değindi. Erdoğan, Türkiye’nin birliğe alınmama sebebinin ekonomik olmadığını belirtti ve kendisine konuyla ilgili yapılan bilgilendirmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

‘DÜNYADA 3. SIRADA’

”Ulusal hesap sistemimiz Avrupa hesap sistemi doğrultusunda revize edildi.” diyerek yeni sistemle ilgili konuşan Erdoğan, böylece bazı verilerin revize edildiğini söyledi. Erdoğan, ”Türkiye milli geliri 100 milyar doların üzerindeki ülkeler arasında, bu süre içerisinde, Katar ve Çin’den sonra 2010-2015 yılları arasındaki büyüme oranı bakımından 3. sırada yer alıyor. Hatta 2013 yılında bu bakımdan listenin ilk sırasında yer alıyoruz, bu hesaplamaya göre. Yeni yöntemle aynı dönemde tüm ülkeler hesaba katıldığında Türkiye’nin büyüme sıralamasındaki yeri; 51’incilikten 12’nciliğe yükseldi.” şeklinde konuştu.

AB üyesi bir ülkenin dışişleri bakanı tarafından kendisine söylenen cümleyi aktaran Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye alınmama sebebini ‘inanç’ olarak açıkladı.

‘SİZ MÜSLÜMANSINIZ, SİZİ ALMAYACAKLAR’

Erdoğan, şöyle konuştu:

”AB üyeleri arasında benzer durumlarla karşı karşıyayız. Bu rakamlardan mı alınmıyoruz? Bizim alınmayış sebebimiz belli. Burada söylemem doğru değil. Bunların ekonomik durumumuzla alakası yok, karar tamamen siyasi ve inancımızla alakalı. Türkiye onlara güç verir.

Bazıları özel görüşmelerimizde diyorlar ki, ‘Siz Müslümansınız, boşuna uğraşmayın sizi almayacaklar’ diyor. Bunu bana bir ülkenin dış işleri bakanı diyor. Sorduğunuzda inanç düşünce hürriyeti var. Nerede var ya? Etnik unsurlara sürgün yapamazsın. Fransa’da Romanları yaşattılar mı? Roman kardeşim İzmir’de diyor ki Binali Bey’in Roman danışmanıyım. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik ya, ayrım yapamayız. O siyah o beyaz biz de öyle bir şey yok. İnşallah güzel bir şeyler olacak.”

Erdoğan ayrıca, Roman vatandaşlarla birlikte okuduğunu belirterek, ”Ben Roman kardeşlerimle birlikte büyüdük. Aynı ilkokulda okuduk. Bizim dinimizde böyle bir ayrım yokki.” ifadelerini kullandı.

 
EtiketlerCumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiye’nin yeni hesap sistemiTürkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmama sebebi
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