Avrupalı Türk markaları 50 milyar $’lık pazarda, “nakliye desteği talep etti”

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu, yurt dışına açılan Türk markalarının, e-ticaretin sunduğu fırsatlarla Avrupa’daki 50 milyar dolarlık muhafazakar giyim pazarına hakim olabileceğini belirterek, “Bunun için PTT, THY ve TCDD, e-ticaret yapan firmalara nakliyede avantaj kazandırmalı” dedi.

Türkiye’de e-ticaret pazarında perakende sektörünün payının yüzde 3 civarında olduğunu, Avrupa’da ise bu oranın yüzde 40’lar seviyesinde bulunduğunu ifade eden Mahiroğlu, aradaki farkın kapanması için Avrupa’nın tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini söyledi. Mahiroğlu, e-ticarette “güvenin” önemine işaret ederek, Türkiye’de tüketicilerin tanınmış markalar dışında internet sitelerine güven duymadıklarını savundu. “Türkiye, bu sorunu kapıda ödeme sistemiyle aştı. Böylelikle satışlar 6-7 kat arttı” diyen Mahiroğlu,

“Firmalar müşterisine ürün ve para iadesi güvenini vermeli. Kaliteli ürün sunup, satışın ertesi günü malı teslim etmeli. Siyah renk ürün sipariş edildiyse müşteriye o renkte ürün teslim edilmeli. Yanıltmalar olmamalı. Bazı internet siteleri ürünlerinin fotoğrafları üzerinde çok fazla oynama yapıyor. Ürün, müşterinin eline gidince hayal kırıklığı yaratıyor. Burada ürünlerin video görüntülerini ekleyerek gerçekliği yansıtmalıyız. Avrupa bu konuda çok daha ilerde. Bu pazar, alışık olduğumuz geleneksel alışveriş dışında kendi diliyle gelişiyor.”

Avrupa’daki muhafazakar giyim pazarından e-ticaretle daha fazla pay alınabileceğini belirten Mahiroğlu, “Avrupa’da iki tür Müslüman var. Biri etnik grup, diğeriyse sonradan Müslüman olmuş Avrupalılar. Bu etnik grupların ilk nesli kendi geleneksel giyim tarzıyla kendisini ifade ederken, ikinci nesilleri daha modern giyimi tercih ediyor. Diğerleri de kendi sosyolojik yapıları gereği daha modern bir giyim tarzına sahipler. Türk insanının muhafazakar giyim tarzıyla Avrupa’daki modern muhafazakar giyim tarzı birebir örtüşüyor” diye konuştu.