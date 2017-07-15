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Avrupalı turistlere saldırı: 'Denizden yüzerek geldi'

Mısır'ın tatil bölgesi Hurghada'da düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden iki turistin Alman olduğu bildirildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
Avrupalı turistlere saldırı: 'Denizden yüzerek geldi'

Kızıldeniz'de görevli güvenlik güçleri, Mısır'ın tatil yöresi Hurgada'da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen iki turistin Alman vatandaşı olduğunu bildirdi. Saldırıda yaralanan turistlerden ikisinin de Çek Cumhuriyeti vatandaşı olduğu kaydedildi.

Diğer yaralı iki turistin milliyeti hakkında ise bilgi verilmedi. İlk yapılan açıklamada hayatını kaybeden iki kadının Ukrayna uyruklu olduğu açıklanmıştı.

DW'nin aktardığına göre Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ölenler arasında Alman vatandaşlarının da bulunduğunun göz ardı edilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Ancak kesin bir bilgiye sahip değiliz. Kahire'deki Büyükelçilik, Mısır yetkilileriyle sıkı iletişim içerisinde ve olayın hızla açıklığa kavuşturulması için çalışıyor" denildi.

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise yaralılar arasında bir vatandaşlarının bulunduğunu doğruladı.

Saldırının nedeni henüz belli değil. Mısır güvenlik güçleri ve İçişleri Bakanlığı, saldırganın tutuklandığını bildirdi. Saldırganın bir halk plajından yüzerek Zahabia adlı otele geldiği, burada iki Alman vatandaşını öldürüp iki kişiyi de yaraladığı kaydedildi. Yakındaki Sunny Days El Palacio adlı otelde de iki kişiyi daha yaraladığı belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
  1. Mısır
  2. Kızıldeniz
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