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Avrupalı istihbarat başkanından YPG'ye destek

Belçika'da eski İstihbarat Başkanı Testelmans'ın geçen yıl 'Adiv' başkanlığından istifasında, terör örgütü YPG'ye bilgi karşılığı eğitim ve muharebe kıyafeti sağlamasının etkili olduğu iddia edildi.

30 Ocak 2018 Salı 16:26
Avrupalı istihbarat başkanından YPG'ye destek

Belçika Savunma Bakanlığına bağlı istihbarat birimi Adiv'in eski Başkanı Korgeneral Eddy Testelmans'ın, Suriye ve Irak'taki Belçikalı savaşçılar hakkında bilgi edinme karşılığında, terör örgütü YPG'ye eğitim ve muharebe kıyafeti sağladığı ortaya çıktı.

Ülkede Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesi, eski başkan Testelmans'ın, Genelkurmay Başkanı Marc Compernol ve Savunma Bakanı Steven Vandeput'a bilgi vermeden, YPG ile bağlantı kurduğunu yazdı.

Haberde, Suriye ve Irak'taki Belçikalı savaşçılar hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan Testelmans'ın, anlaşma çerçevesinde, terör örgütü YPG üyelerine Kuzey Irak'ta iki seanslık eğitim programı düzenlediği ve muharebe kıyafeti sağladığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, Testelmans'ın geçen sene haziran ayında istifa etmesinde YPG ile yaptığı anlaşmanın etkisi olabileceği iddia edildi. İstihbarat birimi çalışanlarının kendisine yönelik suçlamalar içeren mektubunun basına sızdırılmasının ardından istifasını sunan Testelmans'ın, terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmayı gizli tutmasının istifasına yol açtığı değerlendirildi.

Haziran ayında istihbarat biriminin 8 çalışanının, Savunma Bakanı Vandeput'a yolladığı şikayet mektubunun basına sızdırılmasının ardından Testelmans istifa etmişti.

Testelmans, "Sorunu çözmek için tek bir seçenek var, o da benim istifa etmem. Ancak bu şekilde tekrar sükuneti sağlarız." açıklamasında bulunmuştu.

Adiv çalışanları yazdıkları mektupta, istihbarat biriminin iç çalışmalarındaki rekabet sonucu yanlış bilgi paylaşımı yapıldığını iddia etmiş, bu durumun diğer kamu kuruluşlarıyla çalışmayı engellediği ve uluslararası müttefikler nezdinde karmaşaya yol açtığı ileri sürülmüştü. Çalışanlar, mektupta açıkça Testelmans'ın durumdan sorumlu olduğunu iddia etmişti.

AA

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:26
  1. Belçika
  2. Belçika Savunma Bakanlığı
  3. Adiv
  4. Eddy Testelmans
  5. Marc Compernol
  6. Steven Vandeput
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