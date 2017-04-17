% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Avrupalı ‘Gözlemciler’den skandal referandum raporu!

AGİT’ten anayasa referandumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi.Son dakika açıklamasında “Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı. YSK'nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararı kanunla çelişkili ” ifadesi kullanıldı.

Avrupalı ‘Gözlemciler’den skandal referandum raporu!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 15:33

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşikilatı  (AGİT) referandum ile tespitlerini açıkladı. Tespitler şöyle: "Anayasa referandumu eşit olmayan bir ortamda gerçekleşti.  Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı. Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi.  Referandum genel olarak standartları tutturamadı, hukuki altyapı gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi. Anayasa referandumunda idari kaynaklar "evet" kampanyası lehine uygunsuz olarak kullanıldı.  Medyada tarafların eşit şekilde yer almasına izin verilmedi; YSK'nın tarafsız içeriği engelleme yetisi ortadan kaldırıldı.

YSK'NIN MÜHÜR KARARI

Anayasa referandumu uluslararası standartlara uyumun gerisinde kaldı.  YSK'nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını ve kanunla çelişkili olduğunu söyleyebiliriz."

 
Etiketleragitagit raporureferandum2017
HABER YORUMLARI
600

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isa

Sizden soruyorum mühürlü zarflar gerçekten kanun dışıdır neden gerçeklere küstah diyorsunuz.

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emirhan emir

FAIK ADLI YORUMCU DOGRU AB DUASIYLA YASAMADIN AMA SULALENDEN BIR SAY BAKALIM KAC KISI EKMEK YIYOR ORDA HAYATINI SURDURUYOR VE SOR ONLARA ACABA TURKUYEDE YASAMAYI DUSUNUYORLARMI,YAAA ISTE IYLE BURDAN SALLAMAKLA OLMUYOR BU ISLER :-))

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Murat Taşcı

Ülkücü görünümlü ama paralel kokan arkadaş, bütün kavramları bitirdiğiniz gibi bu "kul hakkını" da bitirdiniz. AK Parti+MHP en az %55 olmalıydı. Yata-kalka %55. Eğer bir hırsızlık olmuş ise,ben kesinlikle "Evet" oylarının çalındığı kanaâtindeyim.

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mehmet bağış

Avrupa işine bak bize Karışma demokratik bir refarandum yaptik

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smile33

salak herıf bir sandık başkanı olarak söyluyorum muhursuz oy kullanımadı... kullanılsaydı o da bızım eksıklıgımkzden olurdu.... 500 oy var zarf birini muhurlwçemeyı unutursan o oy gecersız mı olacak... benım dustugum gaflet hesabını halk niye ceksın.. karsılastırdık 500 cıkan zarf 500imza... e nerde muhursuz zarf bu şekilde dısardan zarf gelse imzayla karsılastırınca cıkar zaten chp musahidinin ıslak imzası var... bir tane fazla oy cıksaydı zaten onu rast gele seçip yakardık... aptalca yorumlar yapıyorsunuz 2 milyon oymuş neymiş... yenilmişlik psikolojisi...

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ahmed ahmet

bakiyorumda buraya bile gelip yorum yapacak kadar bukalemun olmusunuz sevgili ab yalakalari. zorunuza gitti demi sonuc. akilli olun su memlekete sahip cikin burdan baska vatan yok. sizede git diyen yok ama disaridan medet ummayin. getirin guzel seyler siz yapin bizde istifade edelim. su ana kadar hep egove asagilamaniz disinda otekilestirmek disinda bisi yapmadiniz bari simdiden sonra akillanin

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mlym

Kul Hakkımı!!! Kul Hakkından Bahsedecek En Son (CHP)liler HDP+PKK+FETÖ+Barolar+DSP+SP+DHKPC+Vatan Partisi+Irkçı Faşist Nazi Bütün Avrupa+Geziciler+İsmi Aklımıza Gelmeyen Zihniyetlerin Hepsi Arkanızdaydı Gözününe Dursun. Çiftçinin Tarlasına El Konacak+Lokanta+Muhtarlar+Ve Bir Çok Esnaf Grupları Dahil EVET Çıkarsa Kapanacak Yalanları İftiraları İle Kul Hakkına Kim Girdi Acaba! Bu Yalanlar Gerçekleşmesse K.K'nızdan(CHP)den Hesap Sormassanız Namertsiniz Bütün Türkiye'nin Kul Hakkı Üzerinizdedir Bilesiniz

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Ömer

He he he

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Ahmed

Evet referandum bence de adaletsizdi. Almanya, Hollanda , pkk , Chp .... dört koldan hayır kampanyası yapıldı. Almanya, Hollandagibi ülkelerde Pkk gösterilerine izin verildi, bakanımız engellendi ... evet adaletsiz bir referandum oldu. Ama yinede hayır. %48.59 'da kaldı.Bu ülkelerin desteğide hayır getirmedi.

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Murat

Soylediklerinin nesi skandal. Bunlarin yalan oldugunu söyleyen bir okuru varmı.

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Hikmet

Hırsız CHP nin aldığı %48 oy şaibeli bence hırsızlık yapan CHP hdp Saadet PKK fetö hırsızlarBen hakkımı helal etmiyorum Allah soracak sizden elbette Asıl sonuçlar %62 Evet %38 Hayır çıkmalıydı. Avrupa birliği kalleşçe ​hareket ediyor zaten hiç inandırıcı değil

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Evet

Yedi düvel evete karşı bir oldu mu? Oldu. Buna rağmen 48de kalıp yenildi mi? Yenildi.

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sinir

sandık açılmadan ònce muhursuz oylara akp itiraz ettichp ozaman neden birşey demedi.boşuna anırmayın

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Hami Kuru

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler. Yani skandal rapor diyerek suçlayınca seçim adil mi oluyor? Biraz insaf. Çuvalla dışarıdan mühürsüz oy getirme imkanım olsa ben de başkan seçilirim. Oyların çalındığını herkes biliyor. Hırsız da ev sahibi de misafir gözlemci de. Bir orta oyunu oynatıp altına da Selam ve dua ile yazınca kendinizi iyi hissediyorsanız, bence buna devam edin. Ancak kendinizi kandırabilirsiniz, herkes gerçekleri görüyor çünkü.

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Faik

Hemde kuyruklu yalan

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Erdoğan

Hepiniz kudurun.7 haziranı çabuk unuttunuz dogu illerinde baskı ile oy topladılar. Sonunuz geliyor kaçacak delik arıyacaksınız

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ASI

Ayni güres gibi yenilen oyuna doymuyor yenildikce sesi cok cikiyor bu CHPKK nin.Tus oldunuz Tus BEYINLERINIZE SOKUN BUNU ARTIK .Avrupaya oraya buraya götünüyedigim ayaklari yapmayi birakip Allah icin kul icin Vataniniz ve Milletiniz icin calisin artik.

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Turan

Asıl skandal raporlayan mı yoksa bu olumsuz şartlarda ülkenin geleceğini ve temelini ilgilendiren adaletsiz referandum süreci mi acaba.

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Alp Eren

Bu kararın nesi skandal? Kurallar aksini söylemesine rağmen sonradan kural değiştirip Mühürsüz pusulayla oy atıldı mı? Atıldı. Devletin tüm imkanları EVET için seferber edildi mi? Edildi. Buna rağmen sadece 51% evet çıktı. Şapkanızı önüne koyun, kul hakkı yemeyin bu seçim adil miydi?

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TC

Yalan mı ?

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termin13805979

AB kendi çalıyor kendi oynuyor...

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ufuk

Raporlarından buraya yazdığınız cümlelerde gram hata yok. Ama yapacak ta birşey yok. Bizim memleket böyle. Hileyi bizim taraf yapınca "amaaan hepsi yapıyor" der geçeriz. Diğerleri yapınca ne vatan hainlikleri kalır ne atayistlikleri...

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Murat Taşcı

AGİT,Avrupa'da "Evet" kampanyalarıyasaklanıp, "Hayır"cı bütün fraksiyonlar sokaklarda cirit atıp serbestçe propaganda yaparken sen nerde idin? Avrupa ülkelerinin Türk seçmen üzerinde seçici olarak uyguladığı"Evet" yasağı da raporunda var mı? Sen kimsin de bize "not" veriyorsun?

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Zehra Tezcan

Ne esitliginden bahsediyorsunuz?! Baskan bir tarafta icerdeki ve disardaki düsmanlar ve bunlarin medyalari diger tarafta. Buna ragmen sandiklar baskanlik yolunu acti. Haydi isinize, haydi isinize:o)))

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Kanun

298 sayılı "SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN"Madde 98 -... Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan,tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak iziveya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. ...

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Murat Taşcı

Olur olur! Çalmaya çalıştığınız orkestranın ne icra etmek istediğini çok iyi biliyoruz.Karışıklık peşindesiniz! Burdan yeni bir "Gezi Parkı" çıkar mı onun peşindesiniz

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Faik

Duanla yaşamadık ki bedduanla ölelim namussuz ab.

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muhsin

ÇOK DA TIN.

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hrn

Gözlemci felan olmadan acık oy gizli sayım bize yaptıkları gibi yapmalı bunlara

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behnantaner

haklılar, mühürsüz oy nasıl geçerli olabilir? ayrıca yarış eşit şartlarda yapılmadı, siz de bunun bir parçasısınız.

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