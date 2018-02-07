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Avrupa'dan PKK'ya skandal destek

Bir dönem terör örgütü PKK'ya ait fotoğrafların sergilendiği Avrupa Parlamentosu'nda Afrin operasyonunun durdurulması için eylem düzenlendi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:05
Avrupa'dan PKK'ya skandal destek

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerine darbe vurmaya başlayınca Avrupa'dan tepkiler yükselmeye başladı.

Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan 100 milletvekili, Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulmasını istedi.

Parlamentoda ellerine "Afrin yalnız değildir" dövizlerini alan Avrupalı milletvekilleri, YPG'li teröristlerin yanında olduğunu açık bir şekilde beyan etti.

AP'DE PKK SERGİSİ

Bugün terör örgütü YPG'nin safında bulunan Avrupa Parlamentosu, geçmişte de örgütün propagandasına izin veriyordu. 

 

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:05
  1. afrin
  2. ap
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