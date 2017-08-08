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Avrupa'dan ilk hac kafilesi yola çıktı

Avrupa'dan yola çıkan ilk hac kafilesi, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı

08 Ağustos 2017 Salı 21:36
Avrupa'dan ilk hac kafilesi yola çıktı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) organizasyonu ve Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul aktarmalı olarak kutsal topraklara giden hacı adayları için Köln-Bonn Havalimanında tören düzenlendi.

IGMG Hac Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 48. hac organizasyonlarının ilk hac kafilesini uğurladıklarını, diğer şehirlerle ilk gün bin 400 civarında hacı adayının kutsal topraklara gideceğini ifade etti.

"HACILARIMIZIN İBADETLERİNİN KOLAY OLMASI İÇİN TÜM ALTYAPI ÇALIŞMALARINI HAZIRLADIK"

Köksoy, gerek Avrupa'nın çeşitli ülkeleri gerekse Türkiye'den olmak üzere 48 kafilenin, 26 Ağustos tarihine kadar kutsal topraklara ulaşmasını amaçladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Peygamber efendimizin de belirttiği üzere hac ibadeti zor ve meşakkatli bir ibadettir. Dolayısıyla hacılarımızın bu zor ibadeti en iyi şekilde yerine getirmeleri için tecrübeli kadrolarımız, hizmet görevlilerimiz, sağlık ekiplerimiz, irşad görevlilerimiz, kafile ve grup başkanlarımızla hacılarımızın ibadetlerinin kolay olması için tüm altyapı çalışmalarını hazırladık. Hac ibadetini tamamlayan hacılarımızın dönüşleri ise Cidde'den 5-6 Eylül tarihinden itibaren gerçekleşmeye başlayacak." 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:36
  1. İslam Toplumu Milli Görüş
  2. Türk Hava Yolları
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