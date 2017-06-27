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Avrupa’dan Google’a rekor ceza

Avrupa ile ABD arasındaki ekonomik savaş hız kesmeden devam ediyor.

27 Haziran 2017 Salı 15:54
Avrupa’dan Google’a rekor ceza

Daha önce İntel şirketine 1,6 milyar euro ceza kesen Avrupa Birliği Haksız Rekabeti Denetleme Komisyonu, şimdi de Google arama motoru şirketine 2,24 milyar euroluk rekor ceza kesti. Arama yapan kişileri para aldığı sitelere yönlendiren Google’ın haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle cezaya çarptırıldığını açıklayan Avrupa Komisyonu Haksız Rekabet Denetleme Komisyonu, Google ile ilgili üç davanın daha görülmekte olduğunu duyurdu. Komisyon, Google’a kesilen cezanın komisyon tarihinin en yüksek cezası olduğunu da açıkladı.

Google şirketi ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 15:54
  1. ABD
  2. Avrupa
  3. Google
  4. Avrupa Birliği
  5. Deutsche Bank
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