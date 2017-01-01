Avrupa'dan akreditasyon alan tek BESYO

Üniversite bu başarısını Avcılar’da yer alan yeni kampüsünde tüm akademik ve idari personelin katılımıyla kutladı.

Davetin açılış konuşmasını Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, İGÜ Rektörü Burhan Aykaç ve AQAS Genel Müdürü Doris Herrmann gerçekleştirdi.

Avrupa’da akreditasyon programının alınmasının zorunlu olduğunu belirten Herrmann, "Türkiye’de ilk defa Gelişim Üniversitesi akreditasyon için başvurdu. Aynı anda bu kadar programa başvuran bir üniversite daha yok. Bence üniversitenin uğraştığı kaliteyi artırma çabası diğer üniversiteler için bir rol model olmalı" ifadelerini kullandı.