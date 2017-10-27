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Avrupa'daki sofraları süslüyor

Doğu Anadolu'nun yöresel lezzetlerinden el yapımı erişte, Avrupa'daki sofraları süslüyor.

27 Ekim 2017 Cuma 18:18
Avrupa'daki sofraları süslüyor

Bölgede kadınların kışa hazırlık amacıyla hazırladığı ve zamanla farklı aroma ve türlerde yapılmaya başlanılan erişteler, kentte bir girişimcinin açtığı işletmeyle Avrupa'ya ihraç ediliyor. 

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde Nevruz Sadak tarafından kurulan fabrikada, kentin yöresel lezzetlerinin yanı sıra "kadın eli değmiş" erişteler de üretiliyor. 

Üretimini kadınların gerçekleştirdiği sade, domatesli, biberli başta olmak üzere birçok lezzete sahip erişteler, başta İtalya olmak üzere Avrupa'nın birçok bölgesine gönderiliyor. 

Sadak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın bilinen eriştesini, işletmelerinde kadınların ellerinde işleyerek dünya pazarına sunduklarını söyledi. 

Türkiyede yapılıyor, Avrupaya satılıyor 

Erişteleri yöresel usullülerle hazırladıklarını belirten Sadak, "Eriştenin tarladan sofraya gelen her aşamasında yöresel yöntemleri kullanıyoruz. Tarlada buğdayın ekiminden değirmende öğütülmesine, buradan hamur haline getirilmesi ve anne eli değmiş şekilde işlemesine kadar hepsinde yöreye özgü yöntemler kullanıyoruz, bu da ürünümüzü doğal kılıyor." diye konuştu. 

Sadak, erişteye geleneksel lezzet kazandırılması için geçmişteki üretim aşamalarının gerçeştirildiğini vurgulayarak, "Eriştemizin eski alışık olduğumuz sadesini, fesleğenlisini, domateslisini, şekilli olmak üzere birçok çeşidini üretiyoruz. Üretim aşamasında özellikle Iğdır'da bu işi bilen, yıllarca tecrübe edinmiş, çalışan kadınlarımızın ellerinde üretiyor, doğal tadını alması için güneşte kurutuyor, daha sonra da fırınlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 18:18
  1. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi
  2. yöresel lezzetler
  3. Iğdır
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