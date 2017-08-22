Avrupa'daki saldırıların arkasında 'sayanimler' var

Her defasında DAEŞ'e fatura edilen saldırıların arkasında, yaşadığı ülkede MOSSAD adına çalışan ve “sayanimler” olarak bilinen varlıklı ve etkili Siyonistler olduğu dile getiriliyor. Siyonist lider Netanyahu, 7 Ocak 2015'de Paris'te yaşanan Charlie Hebdo saldırısının ardından Yahudileri İsrail'e göçe çağırmış, bir kısmı göç etmişti. Geçtiğimiz hafta Barselona'da yaşanan saldırının ardından Barselona baş hahamı Meir Bar-Hen, Yahudi JTA haber ajansına verdiği demecinde, "Yahudilere şunu söylemek istiyorum: Burada sonsuza kadar kalacağımızı düşünmeyin. Onlara İsrail'den kendilerine mülk almalarını söylüyorum. Cezayirli ve Venezüellalı Yahudilerin hatalarını tekrarlamayın. Geç kalmaktansa erken gitmek daha iyidir” çağrısı yaptı. Bu da terörün arkasında MOSSAD'ın gönüllü Siyonistlerinin olduğu ve batıda terör estirdikleri gerçeğini gün yüzüne çıkardı.

SAYANİMLER SALDIRIYA GEÇTİ

Son bir ayda Londra, Almanya, İspanya, Finlandiya, Rusya, Fransa başta olmak üzere neredeyse Avrupa ülkelerin hemen hepsinde DAEŞ mahreçli terör saldırıları yaşandı. Çoğunda failler ölürken, ne hikmetse kimlik ya da pasaportlar sapa sağlam hep ele geçirildi. Saldırıların faili olarak her defasında ABD ve İsrail'in kontrolündeki DAEŞ işaret edildi. Siyonistlerin ardı adına gelen açıklamaları ve yaşanan göçler, gözlerin MOSSAD'a çevrilmesine yol açtı. Saldırıları Sayanimlerin yaptığı dile getiriliyor.

İLK SALDIRI CHARLİE HEBDO

7 Ocak 2015'te Hazreti Muhammed (s.a.v.)'e hakaret eden Charlie Hebdo dergisine; 9 Ocak'ta ise bir markete saldırı gerçekleştirilmiş, dergi saldırısında 11 kişi, markette ise 4 kişi öldürülmüştü. Market saldırısında insanları Müslüman bir çalışan korumasına rağmen yine Müslümanlar ve İslam hedef alınmıştı. Osmanlı'nın yıkılışı ve İsrail'in kuruluşunda büyük rol almış olan Rothschild ailesi ise Charlie Hebdo dergisini satın almıştı. Ardından pek çok yorumcu “11 Eylül'ü kim yaptıysa Charlie Hebdo'yu da o yaptı” açıklaması yaparken Netanyahu'dan Avrupa'daki Yahudilere göç çağışı gelmişti.

NETANYAHUDİ'DEN GÖÇ ÇAĞRISI

Charlie Hebdo saldırısından 4 gün sonra terör örgütü İsrail'i yöneten Netanyahu, Avrupa ülkelerinde antisemitizmle karşı karşıya kalan Yahudilerin İsrail'e göç oranını artırmak amacıyla, bakanlardan oluşan bir ekibin bir araya geleceğini belirtmiş ve "İsrail'e göç etmek isteyen her Yahudi, burada sıcak bir kalp ve açık bir kucakla karşılaşacak. Aynı zamanda sizin de devletiniz olan bu ülkenin sizi de içine almasına yardımcı olacağız" demişti. Ardından bir grup Yahudi, işgal altındaki Filistin toraklarına göç etmiş, ancak Siyonsitlerin arzu ettiği nispet yakalanamamıştı.

AVRUPA'YA YÖNELİK SALDIRILAR HIZLANDI

2005'te Londra'daki zihin ve toplum yönetimi merkezi olan Tavistock Enstitüsü'nün de yer aldığı Tavistock Meydanı'nda bir otobüse intihar saldırısı yapılmıştı. O anda İngiltere'de bile olmayan iki Filistinli fail ilan edilerek, hedef şaşırtılmıştı. Charlie Hebdo saldırısı ile yeni bir boyut kazanan Avrupa saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Sadece son bir haftada 6 ülkede benzer saldırılar yaşandı. Ardından Hahamlar devreye girip, batıdaki Yahudilere, Filistin'e göç çağrısı yaptı.

'KRAL MESİH'İN GELİŞİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Geçtiğimiz aylarda Netanyahudi, Yahudilerin beklediği 'Kral Mesih'in gelişini hızlandırmak için uğraşıyoruz' diyerek uyguladıkları alçak planı deşifre etmişti. Önceki gün ise Barselona'nın baş hahamı Meir Bar-Hen, Yahudi JTA haber ajansına verdiği demecinde, "Yahudilere şunu söylemek istiyorum: Burada sonsuza kadar kalacağımızı düşünmeyin. Onlara İsrail'den kendilerine mülk almalarını söylüyorum. Cezayirli ve Venezüellalı Yahudilerin hatalarını tekrarlamayın. Geç kalmaktansa erken gitmek daha iyidir” çağrısı yaptı. Bu da terörün arkasında MOSSAD'ın gönüllü Siyonistlerinin olduğu ve batıda terör estirdikleri gerçeğini gün yüzüne çıkardı.

İlk amaç, Filistin'e göç etmekte direnen Yahudileri göçe ikna etmek, ikincisi İslam'ı ve Müslümanları terörist göstererek işgali haklı göstermek, üçüncüsü ise batılı ülkeleri terörle terbiye edip, kontrol altında tutmak.

İLK RUSYA VE ALMANYA'DA YAPMIŞLARDI

Yahudi Lenin liderliğinde Rus çarlığını yıkan Siyonistler, Rusya'daki Müslümanlara eşi benzeri görülmemiş zulümler yapmanın yanı sıra, Yahudileri de Filistin'e göçe teşvik etmiş, para vermiş hatta zorlamıştı. Hitlerin ordusundaki Yahudi SS subayları da, Almanya'yı terk etmek istemeyen Aşkenaz Yahudilerini Filistin'e göndermek için kimsesiz olanları öldürmüş, faturayı da Almanlara kesmişti. 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'da sinsi bir oyun tezgâhlayan Siyonistler, göç etmek istemeyen Yahudileri Filistin'e göndermek için saldırıya uğramış, bu yüzden Rumlar da mağdur edilmişti. Aynı film farklı çekimleri ile dünyanın her yerinde sürekli gösterilmeye devam ediyor.

Sayanim nedir?

"Yardımcılar" anlamına gelen “Sayanim”, İsrail vatandaşı olsun yahut olmasın, yaşadığı ülkede İsrail dışında yaşayan ve İsrail'deki akrabaları üzerinden ilişki kurulan ve MOSSAD'ın emrindeki Yahudilere verilen isimdir. Dünyada 200'den fazla ülkede sayanim olduğu, sadece İngiltere'de sayılarının 5 bini bulduğu kaydediliyor.

Kaynak: Yeni Söz