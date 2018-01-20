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Avrupa'daki o belediye Filistin'i tanıdığını duyurdu!

Fransa'da Gennevilliers Belediyesince Fransız Parlamentosunun 2014'te aldığı karar hatırlatılarak, bağımsız Filistin Devleti'ni tanıma kararı alındığı duyuruldu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 09:38
Avrupa'daki o belediye Filistin'i tanıdığını duyurdu!

Başkent Paris'in kuzeyinde bulunan Gennevilliers'in Belediye Başkanı Patrice Leclerc, yazılı bir açıklama yaparak, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu.

FABIUS'UN VAADİ HATIRLATILDI

Açıklamada, Aralık 2014'te hükümete Bağımsız Filistin Devleti'ni tanıma tavsiyesinde bulunan tasarının Fransız Meclisi ve Senatosunda kabul edildiği ve dönemin Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un, 2 yıl içerisinde İsrail-Filistin arasındaki barış görüşmelerinden bir sonuç çıkmazsa ülkesinin Filistin'i tanıyacağını belirttiği hatırlatıldı.

TÜM BELEDİYELERE ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı Kudüs kararı ve İsrail işgal edilmiş topraklarda yeni yönetiminin yerleşim birimleri inşa etme kararları ile bölgedeki barış umutlarının dinamitlendiği belirtilen açıklamada, "Patrice Leclerc, tüm belediyeleri, Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyor" ifadelerine yer verildi.

MACRON'A 'BELEDİYE' BASKISI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanımayı reddettiği vurgulanan açıklamada, binlerce belediyenin resmi olarak bu yönde bir karar alması sonucunda Fransa'nın zorunlu olarak Filistin'i tanımış olacağı kaydedildi.

Gennevilliers Belediyesi, Fransa'da Stains, Bondy, Vitry-sur-Seine belediyeleri gibi 2002'den beri İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli Lider Mervan Berguti'yi "Onur Hemşehrisi" ilan etmişti. Pazartesi günü imzalanıp resmiyet kazanacak kararın, başka belediyelerce de kabul edileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 09:38
  1. Gennevilliers
  2. Belediye Başkanı Patrice Leclerc
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