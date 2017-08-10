Avrupa’daki kriz Türkiye'de fırsata dönüşecek!

Bilim adamları tarafından aklanan tereyağına talep son yıllarda zirveye çıktı. Bu talebe Çin'in pazardan yüksek montanlı alımlar yapması, düşen süt fiyatları nedeniyle dev tesislerin üretimi azaltması ve daha katma değerli ürünlere yönelmesi Avrupa'da stokları eritti. En yüksek tereyağı tüketiminin olduğu Avrupa'da stokların yüzde 99 azalmasıyla ciddi bir krize dönüşen fiyat artışları, Türkiye'de de hissedildi. Ancak üreticiler, bu krizin fırsata çevrilebileceği görüşünde birleşiyor. Bugüne kadar Türkiye'den yüksek miktarda alım yapmayan Avrupa Birliği ülkelerinin rotayı Türkiye'ye çevirmesi bekleniyor. Türkiye'nin hem pazara yakınlık hem de ürün kalitesiyle rakiplerinden bir adım öne çıkacağı tahmin ediliyor.



PİYASA CANLANIR, ARZ ARTAR

Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Tarık Tezel, Türkiye'de AB'deki gibi süt fiyatlarının dip yapmadığı, dolayısıyla bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi. Tezel, şunları söyledi: "Türkiye Avrupa'daki krizi fırsata çevirebilir. İç piyasada fiyat artışları yerine ihracatı artırmaya bakmak lazım. Dünyada stokların hızla erimesi talebin arttığını gösteriyor" dedi. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Avrupa'da yaşanan krizin yerli süt üreticilerine yarayacağını, bu sayede üretimin ve ihracatın artacağını söyledi.

STOKLAR TALEBİ KARŞILAR

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı, "Türkiye'deki üretim ve tereyağı stokları şu anda yeterli. Bir sorun yaşamayız. Dünyada fiyat artışları olur, ülkeler de buna karşı önlem alır. Belli bir süre sonra fiyatların tekrar normale döneceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.



TÜKETİM AB'NİN GERİSİNDE

Türkiye'nin yıllık üretimi: 58 bin ton

Kilo satış fiyatı (Ocak): 34.9 TL

Kilo satış fiyatı (Temmuz): 38.6 TL

Yıllık kişi başı tüketim: 1.52 kilo