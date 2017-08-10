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Avrupa’daki kriz ekmeğimize ‘yağ’ sürecek

Avrupa’da tereyağı stoklarının yüzde 99 azalması krize neden oldu. Sütçüler Türkiye’nin üretimi ve ihracatı artırarak krizi fırsata çevirebileceğini belirtiyor

10 Ağustos 2017 Perşembe 08:52
Avrupa’daki kriz ekmeğimize ‘yağ’ sürecek

Bilim adamları tarafından aklanan tereyağına talep son yıllarda zirveye çıktı. Bu talebe Çin'in pazardan yüksek montanlı alımlar yapması, düşen süt fiyatları nedeniyle dev tesislerin üretimi azaltması ve daha katma değerli ürünlere yönelmesi Avrupa'da stokları eritti. En yüksek tereyağı tüketiminin olduğu Avrupa'da stokların yüzde 99 azalmasıyla ciddi bir krize dönüşen fiyat artışları, Türkiye'de de hissedildi. Ancak üreticiler, bu krizin fırsata çevrilebileceği görüşünde birleşiyor. Bugüne kadar Türkiye'den yüksek miktarda alım yapmayan Avrupa Birliği ülkelerinin rotayı Türkiye'ye çevirmesi bekleniyor. Türkiye'nin hem pazara yakınlık hem de ürün kalitesiyle rakiplerinden bir adım öne çıkacağı tahmin ediliyor.

PİYASA CANLANIR, ARZ ARTAR
Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Tarık Tezel, Türkiye'de AB'deki gibi süt fiyatlarının dip yapmadığı, dolayısıyla bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi. Tezel, şunları söyledi: "Türkiye Avrupa'daki krizi fırsata çevirebilir. İç piyasada fiyat artışları yerine ihracatı artırmaya bakmak lazım. Dünyada stokların hızla erimesi talebin arttığını gösteriyor" dedi. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Avrupa'da yaşanan krizin yerli süt üreticilerine yarayacağını, bu sayede üretimin ve ihracatın artacağını söyledi.

STOKLAR TALEBİ KARŞILAR
Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı, "Türkiye'deki üretim ve tereyağı stokları şu anda yeterli. Bir sorun yaşamayız. Dünyada fiyat artışları olur, ülkeler de buna karşı önlem alır. Belli bir süre sonra fiyatların tekrar normale döneceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

TÜKETİM AB'NİN GERİSİNDE
 Türkiye'nin yıllık üretimi: 58 bin ton
 Kilo satış fiyatı (Ocak): 34.9 TL
 Kilo satış fiyatı (Temmuz): 38.6 TL
 Yıllık kişi başı tüketim: 1.52 kilo

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 08:52
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