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Avrupa'daki böcek ilaçlı yumurtalara bademli pastalar da eklendi

Fransa, Avrupa'yı sarsan böcek ilaçlı yumurta krizinin ardından satışı iptal edilen ve piyasadan toplatılan ürünler listesine Hollanda kaynaklı bademli pastaları da (frangipane) ekledi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:11
Avrupa'daki böcek ilaçlı yumurtalara bademli pastalar da eklendi

Fransa Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce Hollanda'da üretilen ve Fransa'da 8 ayrı süpermarket zincirinde satışa sunulan 17 farklı marka yassı çöreğin toplatılması kararı hatırlatıldı.

Yapılan incelemeler sonrasında yasaklı yassı çörek listesine yeni eklemeler yapıldığı, ayrıca Hollanda'dan ithal edilen değişik markalara ait bademli pastaların da yasaklılar arasına alındığı duyuruldu.

Bakanlık, bu ürünlerde insan sağlığını önemli ölçüde etkileyecek bir riskin olmadığını ancak yapılan testlerde izin verilen kilogram başına 0,005 miligram oranından daha fazla böcek ilacı fipronil tespit edildiğini bildirdi.

Hollanda'daki yumurta kümeslerinde başlayan ve hızla büyüyen kriz sonucu milyonlarca yumurta, süpermarket rafları ve depolardan alınarak imha edildi.

Asya'da bazı ülkeler dahil 19 ülkeye yayılan skandalın sadece Hollanda'da 150 milyon avroluk zarara yol açtığı, Avrupa genelinde ise 150 çiftliğin geçici olarak kapatıldığı belirtiliyor. 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:11
  1. Böcek ilaçlı yumurta krizi
  2. Fipronil
  3. Frangipane
  4. Fransa
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