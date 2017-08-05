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Avrupa'da zehirli yumurta korkusu

Fransa Tarım Bakanlığı, Hollanda'da ortaya çıkan ve tüm Avrupa'ya yayılan "zehirli yumurta"larla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:48
Avrupa'da zehirli yumurta korkusu

Le Figaro gazetesine göre, Hollanda'da çiftlik hayvanlarında kullanılması yasak "Fipronil" adlı böcek ilacının yumurtalarda tespit edilmesi sonrası Fransa Tarım Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şimdiye kadar bu yumurtaların Fransa piyasasına girdiğine dair herhangi bir bilgi bulunmadığı, ülkede dağıtıma çıktığının belirlenmesi halinde ise derhal önlem alınacağı ve satışların durdurulacağı kaydedildi.

Haberde, bakanlıkça yumurta ve tavuk ürünleri dağıtımı yapan işletmelerin bilgilendirildiği ve stoklarının gözden geçirilmesinin istendiği de aktarılarak, "Sadece Pas-de-Calais bölgesinde bir besici Belçikalı ortakları tarafından ürünlerde ilacın kullanılmış olabileceği yönünde uyarıldı." ifadesi kullanıldı.

Almanya, Belçika ve İsveç'te, çok sayıda marketler zinciri Hollanda'da gelen bu yumurtaların satışını askıya almıştı.

Zararlı madde karışan yumurtaların farklı besin ürünlerinde kullanıldığını kaydeden uzmanlar, milyonlarca yumurtada belirlenen Fipronil kalıntılarının endüstriyel yöntemlerle hazırlanan sandviç, salata ve değişik besin ürünlerinde de görüldüğü uyarısını yapmıştı.

Bu doğrultuda Almanya'da dün de yumurta ve mayonez kullanılan 6 endüstriyel üretim salatanın üretici firmalar tarafından toplatıldığı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:48
  1. yumurta
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