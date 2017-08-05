Avrupa'da 'zehirli yumurta' alarmı

Şimdi de zehirli yumurta. Geçtiğimiz günlerde Hollanda ve Belçika’da Fipronil maddesi bulunan milyonlarca zehirli yumurta tespit edildi. Hollanda hükümeti, tüketicilere, "Testler sonuçlanıncaya kadar yumurta yemeyin"çağrısında bulunduktan sonra 180 tavuk çiftliğini kapattı. Almanya’da Rewe ve Penny süpermarketleri Hollanda’dan yumurtaları tezgahtan kaldırdı.

Hollanda'da çiftlik hayvanlarında kullanılması yasak "Fipronil" adlı böcek ilacının yumurtalarda tespit edilmesi sonrası Almanya, Belçika ve İsveç'te, çok sayıda marketler zinciri Hollanda'dan gelen bu yumurtaların satışını askıya aldı.

FRANSA'DA DA "ZEHİRLİ YUMURTA" İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransa Tarım Bakanlığı da, Hollanda'da ortaya çıkan ve tüm Avrupa'ya yayılan "zehirli yumurta"larla ilgili soruşturma başlatıldığını, ülkede dağıtıma çıktığının belirlenmesi durumunda derhal önlem alınacağını kaydetti.

Le Figaro gazetesine göre, Hollanda'da çiftlik hayvanlarında kullanılması yasak "Fipronil" adlı böcek ilacının yumurtalarda tespit edilmesi sonrası Fransa Tarım Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şimdiye kadar bu yumurtaların Fransa piyasasına girdiğine dair herhangi bir bilgi bulunmadığı, ülkede dağıtıma çıktığının belirlenmesi halinde ise derhal önlem alınacağı ve satışların durdurulacağı kaydedildi.

Haberde, bakanlıkça yumurta ve tavuk ürünleri dağıtımı yapan işletmelerin bilgilendirildiği ve stoklarının gözden geçirilmesinin istendiği de aktarılarak, "Sadece Pas-de-Calais bölgesinde bir besici Belçikalı ortakları tarafından ürünlerde ilacın kullanılmış olabileceği yönünde uyarıldı." ifadesi kullanıldı.

TESPİT EDİLEN FİPRONİL BÖCEKLERİ YOK ETMEDE VE BİT İLACI OLARAK KULLANILIYOR

Almanya, Belçika ve İsveç'te, çok sayıda marketler zinciri Hollanda'dan gelen bu yumurtaların satışını askıya almıştı.

Zararlı madde karışan yumurtaların farklı besin ürünlerinde kullanıldığını kaydeden uzmanlar, milyonlarca yumurtada belirlenen Fipronil kalıntılarının endüstriyel yöntemlerle hazırlanan sandviç, salata ve değişik besin ürünlerinde de görüldüğü uyarısını yapmıştı.

Fipronil böcekleri yok etmede ve en çok da bit ilacı olarak kullanılıyor.

Bu doğrultuda Almanya'da dün de yumurta ve mayonez kullanılan 6 endüstriyel üretim salatanın üretici firmalar tarafından toplatıldığı açıklanmıştı.