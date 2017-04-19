Avrupa’da Türklere baskılar ters tepti

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında Avrupalı Türklerin sandıkta verdiği karar, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin baskı ve tehditlerinin, vatandaşların tercihlerinde ters etkiye neden olduğunu gösterdi.

AVRUPA’DA EN YÜKSEK OY BELÇİKA’DAN GELDİ

Ancak 16 Nisan akşamı açılan sandıklar, yoğun karşı propagandanın Türkler üzerinde etkili olmadığını aksine Avrupalı Türklerin tepki için daha fazla oranda oy kullandığını ve tercihini yurtiçi ortalamasının çok üstünde “Evet” yönünde kullandığını gösterdi.

Seçmenin en fazla olduğu Almanya’da “Evet” oyları yüzde 63, “Hayır” oyları yüzde 37 iken, gerginliğin doruk noktaya ulaştığı Hollanda’da Türklerin yüzde 71’i tercihini “Evet”ten yana kullandı. Avrupa’da en yüksek “Evet” oyu ise yüzde 75 ile Belçika’dan geldi. Yine yoğun seçmen potansiyelini barındıran Fransa’da yüzde 65, Avusturya’da ise yüzde 73 oranında “Evet” tercihinde bulunuldu.

YURTDIŞINDAKİ SEÇMENLER TÜRKİYE’YE SAHİP ÇIKTI

Yurtdışındaki toplam seçmen sayısı 3 milyon civarında ancak Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Fransa’da yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi oy kullanma hakkına sahip. 57 seçim bölgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu 5 ülkenin kendi başına seçmenlerin dörtte üçünden fazlasını barındırdığı görülüyor. Bu açıdan yüzde 70’leri bulan “Evet” oylarını, Avrupa’nın halk oylaması propaganda sürecinde Türkiye’ye yönelik tavır ve açıklamalarına tepki olarak da görmek gerekir.

Türklere tehditler devam ediyor

“Evet” kararını tersine çevirmek için tüm teamüllerin, kanunların hiçe sayıldığı ve baskıların en üst düzeye çıktığı ülkelerin yetkilileri, oldukça yüksek oranda “Evet”in çıkması üzerine, özeleştiri yapma yerine tehditlerini kaldığı yerden devam ettirdi.

Belçika’da yaşayan Türklerin 4’te 3’ünün referandumda “Evet” oyu kullanması üzerine, Flaman Hristiyan Demokrat Parti (CD-V) Milletvekili Hendrik Bogaert, Twitter’dan “Türklerin yarısı ve bizim ülkemizdekilerin çoğunluğu totalitarizm yönünde oy kullandı. Çifte vatandaşlığı şimdi durdurun. Bir tercih yapın lütfen” mesajını paylaştı. Milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisinden Mülteciler ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken de Bogaert’in önerisini destekleyerek Twitter’dan “CD-V’nin çifte vatandaşlığın kaldırılması teklifi iyi bir fikir” değerlendirmesinde bulundu.

TEBRİK MESAJI GÖNDERMEDİLER

Öte yandan, tıpkı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra sessiz kalan Avrupalı liderlerin, Türkiye’deki referandumdan çıkan ‘evet’ sonucundan dolayı da herhangi bir tebrik mesajı yayınlamadığı görüldü. Oysa yakın zamanda Avusturya’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuçlar belli olur olmaz AB kurumları ve birlik üyesi ülkelerin liderleri tebrik yarışına girmişti. Yine son Hollanda seçimlerinde de seçimi birincilikle bitiren ancak dört partili olması beklenen koalisyon hükümetini hâlâ kuramayan Başbakan Rutte’a yoğun tebrik mesajları gönderilmişti.