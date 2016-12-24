Avrupa'da Türk rüzgarı

Avrupa'da forma giyen Türk oyuncular, 2016-17 sezonunda sergiledikleri hücum performansları ile alkış aldılar.
Başta Barcelona forması giyen Arda Turan olmak üzere, Yunus Mallı, Enes Ünal, Erhun Öztümer, Yener Arıca, İlkay Durmuş ve Mevlüt Erdinç 5 golün üstüne çıkarak takımlarında dikkat çeken isimler arasına girdiler.
6 farklı ülkede bunu başaran Türk oyunculardan Arda, 11 gol, 6 asist ile skora en fazla katkı sağlayan isim durumunda.
Arda'yı Almanya'da Mainz 05 forması giyen ve 24 maçta 8 gol, 8 asist yapan Yunus Mallı takip ediyor.
Sıralamada Hollanda ekibi Twente'de görev yapan Enes Ünal, İngiltere 1. Lig takımı Walsall'da Erhun Öztümer ve Hollanda'da Eredivisie ekibi Almere City'de görev yapan Yener Arıca 13 skora katkı değeri ile Arda Turan ve Yunus Mallı'yı takip ediyor.