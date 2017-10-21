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'Avrupa'da Türk demek Müslüman demektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldu Üniversitesi'nde düzenlenen Şehir ve STK Zirvesi'nde konuştu.

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "İslam sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa seslenen bir dindir. İslam medeniyeti 1400 yıl boyunca dünyaya damgasını vurmuş bir medeniyettir. Selçuklu ve Osmanlının yönü hep Batı'ya dönük olduğu için Avrupa'nın İslam telakkisi genellikle bizim ecdadımız üzerinden şekillenmiştir. Öyleki asırlardır Avrupa'da Türk demek Müslüman demektir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 17:30
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. İbn Haldu Üniversitesi
  3. Şehir ve STK zirvesi
  4. Avrupa'da Türk demek
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