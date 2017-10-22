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Avrupa'da terör kol geziyor

Bir grup PKK sempatizanı, Brüksel’in merkezinde toplanarak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için eylem gerçekleştirdi.

22 Ekim 2017 Pazar 10:22
Avrupa'da terör kol geziyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'in turistik bölgesinde yer alan Monnaie meydanında toplanan bine yakın terör örgütü PKK sempatizanı, ellerinde tuttukları Abdullah Öcalan paçavralarını sallayarak, örgüt elebaşına özgürlük istedi.

POLİS İZLEMEKLE YETİNDİ

Polisin güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda halay çeken grup, gösteri süresince hiçbir müdahaleye uğramadı.

EYLEMLERİNE DEVAM EDECEKLER

PKK'nın Avrupa'daki temsilcisi olan KCDK-E tarafından yapılan çağrı sonrası başta Brüksel ve Strasburg şehirleri olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinde elebaşı Öcalan için eylemlerin yapılması bekleniyor.

AVRUPA KONSEYİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPACAKLAR

23 Ekim Pazartesi gününden itibaren Strasburg'taki Avrupa Konseyi ve CPT önünde süresiz oturma eyleminin de başlatılacağını duyuran KCDK-E, Strasburg'da bir basın açıklamasının yapılacağını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl, PKK sempatizanlarına çadır izni vererek Türkiye'nin tepkisini çeken Brüksel Merkez Belediyesi, tüm uyarılara rağmen, terör örgütü sempatizanlarına izin vermeye devam ediyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 10:22
  1. PKK
  2. TÜRKİYE
  3. BRÜKSEL
  • SelcukSelcuk22 sa önce
    Türkiyede gayriresmi örgütler kurup buraların altını üstüne getirmelidir. Resmi agizdan kinamanın hiç bir ışe yaramadığını öğrendik. Terör örgütleri Avrupada nerede devlet desteğiyle boy gosterirlerse bunlar vasıtasıyla karşılık verilmelidir. Bunlar ancak bu dilden anlarlar.Maalesef bu konularda çok pasifiz
  • HanzoHanzo22 sa önce
    Gevurun pi.leri işte. Çok severler gevur memleketinde ana avratlarını pazarlanmayı. Aşalık kompleksi ermeni tohumcukları. GEVUR MALINI BOYKOT ZAMANI. Madem bu köpeklere destek veriyorlar anladıkları dilden cevap vereleim.
  • Türk islamTürk islam23 sa önce
    Bu domuz sürüsünün alayına acımayacaksın
  • ÖzkanÖzkan23 sa önce
    Bunlarin ne sözüne nede baska bir anlasmaya güvenmeyin!!!
  • MuratMurat23 sa önce
    INSAALLAH bu hainler yilanlar sahiplerinide bir gun sokarlar
  • ahmetahmet1 gün önce
    41 senedir avrupada yaşıyorum, kendimi bildim bileli bu yaban domuzları her zaman düzenliyorlar bu tip yürüyüşleri. Hatta, bu Allahsızlar bir kaç defa camimize dahi saldırdıkları olmuştur. Yani demek istediğim, bu tür yürüyüşleri yeni değil ki, her zaman olmuştur. Kaldı ki, Avrupa pyd'yi terör örgütü olarak görmüyor ki. Bundan dolayı yürüyüş yapmalarına her hangi bir engel yok. işin garip tarafı, seneler boyunca pkk flama altında yürüyüş düzenlediler, apo posterleri salladılar, pkk amblemini sergilediler. Oysa pkk güya onların da terör listesinde. Hem terör listenizde olcak, hem her türlü yürüyüş ve propaganda yapma izni verceksiniz. İnanın yarın, değil bin kişi, bir tek kişi elinde dinsiz daeşin bayrağiyla yürümeye kalksın, anında terörist diye haps olunur. İşte batının pislik kirli utanmaz arlanmaz iki yüzlülüğü.
  • Türkiye Türkiye 1 gün önce
    BU HAİN DOMUZLARI TÜRKİYEYE SOKMAYACAKSINİLKGELDİKLERİ HİNDİSTANA GÖNDERECEKSİN . BU KADAR HAİNLİK OLMAZ .BESLE KARKAYI OYSUN GÖZÜNÜ. HERKESE HAKETTİĞİ DEĞERİ VERECEKSİN
  • Şakir AptiŞakir Apti1 gün önce
    Bir vakitler bu herife bebek katili dedirtmiyorlardı. Neyse ki yanlıştan dönüldü.
  • kmlkml1 gün önce
    bu hainlere kim yardım ederse mutlaka bu hainlerin ihanetine uğrar...kanlarında var

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