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‘Avrupa’da stoklar eridi tereyağ fiyatı fırladı’

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, Türkiye’de tereyağında yaşanan fiyat artışının, Avrupa ülkelerinde 400 bin tona ulaşan stokların erimesinden kaynaklandığını söyledi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:22
‘Avrupa’da stoklar eridi tereyağ fiyatı fırladı’

Tezel, son dönemde tereyağında görülen fiyat artışının çok konuşulduğunu ifade etti.

Fiyat artışının dünden bugüne bir şey olmadığını belirten Tezel, “Belli bir dönemde fiyat artışı olmuş gibi bir algı oldu ama 2015 yılından beri dünyada sütçülük sektöründe çok ciddi dalgalanmalar yaşandı” dedi. Tezel, Avrupa Birliği’nin (AB) geçmişte süt kotalarını kaldırmasının ardından üretici fiyatlarının birden bire çok kısa bir dönem içinde yüzde 50 oranında düşmesi, ardından AB’nin çeşitli uluslararası ihtilaflar ve ortaya çıkan kısıtlar çerçevesinde ihracatının önünün kesilmesiyle AB, ABD ve Yeni Zelanda’da çok ciddi stokların oluştuğuna dikkati çekti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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