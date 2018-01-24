‘Avrupa’da stoklar eridi tereyağ fiyatı fırladı’

Tezel, son dönemde tereyağında görülen fiyat artışının çok konuşulduğunu ifade etti.

Fiyat artışının dünden bugüne bir şey olmadığını belirten Tezel, “Belli bir dönemde fiyat artışı olmuş gibi bir algı oldu ama 2015 yılından beri dünyada sütçülük sektöründe çok ciddi dalgalanmalar yaşandı” dedi. Tezel, Avrupa Birliği’nin (AB) geçmişte süt kotalarını kaldırmasının ardından üretici fiyatlarının birden bire çok kısa bir dönem içinde yüzde 50 oranında düşmesi, ardından AB’nin çeşitli uluslararası ihtilaflar ve ortaya çıkan kısıtlar çerçevesinde ihracatının önünün kesilmesiyle AB, ABD ve Yeni Zelanda’da çok ciddi stokların oluştuğuna dikkati çekti.