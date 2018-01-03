Avrupa'da şok! Deniz taştı, uçaklar havalanamıyor

Batı Avrupa'yı sarsan Eleanor fırtınası, İngiltere ve Fransa'yı vuruyor.

Birleşik Krallık'ta saatteki hızı 160 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle 100 bin eve elektrik verilemiyor. Reuters haber ajansı, İrlanda'nın batı kıyılarının sel altında kaldığını, yalnızca bu bölgede 27 bin evin karanlıkta kaldığını duyurdu. İrlanda'da dün 150 bin eve elektrik verilemediği anlar oldu.

Sarı alarm verilen adada, birçok noktada sel uyarısı yapılıyor. Başkent Londra sakinlerine Thames Nehri'nin taşabileceği yönünde uyarılar var. Nehir kıyısında yaşayanlardan sele hazırlıklı olmaları istendi, fırtına yoğun yağış getiriyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya kıyılarını dev dalgalar dövüyor, İrlanda'nın dördüncü büyük şehri Galway'de yüksek gel-gitler yolların kapanmasına ve dükkanların zarar görmesine yol açtı.

Adada devrilen ağaçlar zaman zaman şehirler arası trafiği durduruyor. Galler'de bir aracın üstüne düşen ağaç, bir kişinin yaralanmasına yol açtı.

Eyfel Kulesi kapatıldı

Fransa'da da en az 200 bin ev Eleanor nedeniyle elektrikten mahrum. Başkent Paris'te saatte 140 kilometreyle esen rüzgar, Eyfel Kulesi'nin ziyaretçilere kapatılmasına neden oldu.

Şiddetli esen Eleanor, İsviçre Basel ve Fransa Strazburg havalimanlarında da uçak seferlerini durdurdu. Charles de Gaulle Havalimanı'nda da birçok seferde gecikmeler yaşanıyor.

Fransa, hafta başından bu yana turuncu alarm vermiş durumda.

'Canavar' fırtına ABD'ye yaklaşıyor

Yeni yıla dondurucu soğuk ve kar yağışı altında giren ABD'de, yeni bir fırtına bekleniyor.

CNN Internatinoal, 11 kişinin ölümüne yol açan 'canavar' fırtınanın doğu kıyılarına yaklaştığını bildiriyor.

Soğuk hava dalgası, ülkenin güneyindeki şehirlerde 30 yıl sonra kar yağmasına yol açabilir. Meteoroloji, Florida ve çevresi için kar uyarısı yapıyor.

Florida'nın hemen kuzeyinde yer alan Georgia eyaletinde Salı günü olağanüstü hal ilan edildi.